Pisa-La Spezia: Disagi Ferroviari a Settembre per Modernizzazione Rete

La rete ferroviaria che collega Pisa alla Spezia subirà una serie di riorganizzazioni e limitazioni operative significative nel corso di settembre, a causa di un intervento di modernizzazione cruciale per il futuro del trasporto ferroviario nazionale.

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha annunciato che, dal 1° al 26 settembre, si procederà con l’installazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) lungo il tratto compreso tra Massa e Sarzana.

Questa implementazione, parte di un più ampio piano di digitalizzazione e potenziamento della sicurezza ferroviaria, rappresenta un investimento strategico volto a incrementare la capacità di trasporto, ridurre i tempi di percorrenza e migliorare l’affidabilità del servizio.

Il sistema ERTMS, basato su tecnologie avanzate di segnalamento e controllo, permetterà una gestione più efficiente del traffico ferroviario, minimizzando i rischi e ottimizzando la resa della rete.

L’esecuzione dei lavori, inevitabilmente, impatterà sulla normale circolazione dei treni.

In particolare, i servizi regionali saranno soggetti a variazioni che potrebbero includere cancellazioni, limitazioni di percorso e ritardi.

Durante la settimana lavorativa, dal lunedì al venerdì, i viaggiatori dovranno prepararsi a possibili disagi, verificando con attenzione gli orari di partenza e arrivo.

Gli Intercity 505, 657 e 670 vedranno la loro destinazione limitata a La Spezia, mentre i treni ad alta velocità (Frecciarossa, Frecciargento, etc.

) manterranno la regolarità del servizio, seppur con possibili ripercussioni indirette derivanti dalla congestione della rete.

Oltre alle limitazioni dovute all’ERTMS, ulteriori lavori infrastrutturali, programmati in collaborazione con il Comune di Viareggio, influenzeranno la circolazione ferroviaria.

Nel fine settimana del 13 e 14 settembre, saranno interrotte le tratte tra Pisa Centrale e Forte dei Marmi, e tra Lucca e Viareggio, per consentire i lavori propedeutici alla realizzazione di un nuovo sottopasso ciclo-pedonale.

Questi interventi mirano a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico urbano, integrandosi con l’evoluzione della rete ferroviaria.

Anche i treni ad alta velocità sulla relazione Roma-Genova saranno interessati da disagi, con possibili cancellazioni o limitazioni di percorso a Pisa, comportando la soppressione della tratta Pisa-Genova.

Similmente, impatti sono previsti anche nei giorni 12 e 15 settembre.

RFI raccomanda vivamente ai passeggeri di consultare il sito web ufficiale o l’app Trenitalia per informazioni aggiornate in tempo reale sullo stato del servizio, per pianificare al meglio i propri spostamenti e minimizzare i disagi.

Si sottolinea che l’intervento di modernizzazione, pur comportando temporanee limitazioni, è essenziale per garantire un futuro più efficiente, sicuro e sostenibile per il trasporto ferroviario sulla linea Pisa-La Spezia.