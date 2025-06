Ponte Morandi: Inizia la requisitoria, letti i nomi delle 43 vittime.

La requisitoria del processo per la tragedia del Ponte Morandi, il 14 agosto 2018, si è aperta con la lettura solenne dei nomi delle 43 vittime, un atto che ha segnato l’inizio di una fase cruciale in un procedimento giudiziario complesso, che vede coinvolti ben 57 imputati. I pubblici ministeri Marco Airoldi e Walter Cotugno, con un impegno che si preannuncia estenuante, dedicato a circa due mesi di arringhe, hanno delineato la portata di un’indagine capillare, protrattasi nell’arco di anni e costellata di centinaia di udienze.La complessità del caso ha imposto ai professionisti della giustizia un percorso di approfondimento tecnico senza precedenti. Il dibattimento ha trasceso i confini del diritto penale, immergendosi in una vertigine di conoscenze ingegneristiche: analisi meticolose di cemento armato, comprensione dei meccanismi del cemento precompresso, studio approfondito della corrosione e delle sue implicazioni elettriche. Tuttavia, durante questi anni di analisi, una questione fondamentale è rimasta a lungo in secondo piano, un nucleo attorno al quale ruotano tutte le specifiche tecniche e i dettagli apparentemente oscuri.Come ha sottolineato il PM Cotugno, il processo non si concentra su un mero manufatto, su un pezzo di cemento, per quanto essenziale esso sia come elemento materiale della tragedia. Ridurre l’attenzione a tale aspetto sarebbe una profonda ingiustizia nei confronti del lutto collettivo e dello sforzo immane compiuto da tutti coloro che sono coinvolti nel processo. Il significato ultimo di questa complessa indagine, questo impegno collettivo di risorse e tempo, risiede nelle persone che hanno perso la vita, inghiottite dalla caduta del Ponte Morandi.L’assenza, fino a quel momento, della ripetizione pubblica dei nomi delle vittime è apparsa come una lacuna simbolica, una mancata riconoscenza del dolore e della perdita subita. L’atto di leggere i nomi non deve essere interpretato come una cerimonia commemorativa, bensì come un elemento intrinseco di un processo tecnico, un momento di pietà e di umanità all’interno di un quadro giuridico rigoroso. La loro enunciazione, diffusa in aula tramite monitor, ha suscitato profonda commozione tra i familiari presenti, rendendo tangibile la gravità della tragedia e l’importanza di una giustizia che non dimentichi le vittime. Questa lettura dei nomi è il primo passo per onorare la loro memoria e per dare un senso compiuto alla ricerca della verità e della responsabilità.