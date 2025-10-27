Ponte San Ludovico chiuso: 4 mesi di lavori urgenti per la sicurezza

La decisione di sospendere il transito al valico di Ponte San Ludovico, nel comune di Ventimiglia, per un periodo di quattro mesi, è stata ufficializzata a seguito di un incontro coordinato in Prefettura.

Questa misura, imposta dalla necessità di interventi urgenti e imprescindibili per la sicurezza strutturale del tracciato Aurelia, si concentra su un segmento cruciale che collega la frazione di Latte con Mentone (Francia), con un investimento complessivo stimato in circa nove milioni di euro.

L’intervento, concentrato su un tratto di cinque chilometri, mira a un rinnovamento radicale, ben oltre la semplice manutenzione ordinaria.

Al centro del piano di riqualificazione vi sono le due gallerie, Dogana e Balzi Rossi, le cui condizioni richiedono interventi mirati e definiti da Anas, l’ente proprietario.

Il progetto include anche la revisione e l’ottimizzazione del piazzale De Gasperi, un nodo cruciale per la viabilità locale, e il rifacimento della rotatoria di Latte, punto di snodo per i flussi di traffico.

“La valutazione costi-benefici ha evidenziato una soluzione percorribile grazie alla presenza di una viabilità alternativa”, ha spiegato Nicola Dinnella, responsabile della Struttura Territoriale Liguria di Anas, sottolineando l’importanza di mitigare l’impatto della chiusura.

Il percorso alternativo, che si snoda attraverso il valico di Ponte San Luigi, presenta un leggero incremento di circa 800 metri rispetto al tratto temporaneamente interrotto, un dettaglio che, secondo le stime, rende la soluzione accettabile.

L’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Flavio Di Muro, ha espresso la propria ferma adesione al progetto, respingendo le resistenze ideologiche che potrebbero ostacolarne la realizzazione.

“Abbiamo promesso ai cittadini un programma di sviluppo infrastrutturale e questo è un passo fondamentale per modernizzare la città e migliorare la qualità della vita”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando la necessità di un approccio proattivo verso il progresso.

È fondamentale chiarire che la chiusura del valico non è riconducibile alla sola riqualificazione del piazzale De Gasperi, bensì è una diretta conseguenza delle imprescindibili esigenze di sicurezza legate all’ammodernamento delle gallerie.

Questa decisione, pur consapevole del potenziale disagio, è motivata dalla volontà di garantire la sicurezza di chi transita quotidianamente su quel tratto di strada.

Nonostante la chiusura programmata, è stata espressa la possibilità di una parziale riapertura durante il periodo delle festività natalizie, subordinata a una valutazione delle condizioni tecniche e alla possibilità di implementare un senso unico di marcia nelle gallerie, qualora si presentassero emergenze.

Questa flessibilità testimonia l’impegno delle autorità a minimizzare l’impatto della chiusura sulla popolazione e sulle attività economiche della regione.

Il progetto si configura quindi come un investimento strategico per il futuro, volto a migliorare la sicurezza, l’efficienza e la modernizzazione delle infrastrutture di frontiera.