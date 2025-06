PS Tracker: Trasparenza e Cura Urgente in Liguria

PS Tracker: Un’evoluzione digitale per la trasparenza e il supporto nei percorsi di cura urgentiLa Regione Liguria estende l’innovativo sistema “PS Tracker”, ideato e sviluppato da Liguria Digitale, a una rete più ampia di ospedali, includendo ora le strutture sanitarie dell’Asl della Spezia e di Savona. Questa espansione, seguita a una fase sperimentale di successo al Policlinico San Martino e all’implementazione nell’Asl 4 presso l’ospedale di Lavagna, rappresenta un significativo passo avanti nella digitalizzazione della sanità ligure e nella centralità della persona all’interno del sistema. A partire da metà giugno, l’ospedale Sant’Andrea della Spezia, il San Paolo di Savona e il Santa Corona di Pietra Ligure integreranno la piattaforma, offrendo a un numero sempre maggiore di cittadini liguri la possibilità di monitorare, in tempo reale, il percorso clinico dei propri cari.PS Tracker non è semplicemente un sistema di tracciamento; è un vero e proprio strumento di supporto e comunicazione progettato per affrontare le sfide intrinseche alla gestione dei pronto soccorso. Il modello tradizionale, spesso caratterizzato da lunghe attese, informazioni frammentate e, talvolta, situazioni di forte stress per i familiari, viene radicalmente trasformato. Il paziente, all’atto dell’accesso al pronto soccorso, riceve un codice identificativo univoco, un “passaporto digitale” che permette ai suoi cari di accedere a informazioni aggiornate.Attraverso l’applicazione “Salute Simplex” o il sito web pstracker.regione.liguria.it, i familiari possono visualizzare la posizione del paziente all’interno della struttura, il codice colore che indica la priorità clinica assegnata, le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in corso e lo stato generale del trattamento. Questa trasparenza informativa ha un impatto positivo su molteplici livelli: riduce l’ansia e l’incertezza nei familiari, ottimizza i tempi di comunicazione tra personale sanitario e utenti, libera il personale medico e infermieristico da compiti di aggiornamento manuale, consentendo loro di concentrarsi interamente sull’assistenza diretta al paziente.L’Assessore alla Sanità, Massimo Nicolò, sottolinea come l’estensione di PS Tracker sia un’applicazione concreta dell’impegno regionale verso una sanità più accessibile, efficiente e centrata sul cittadino. L’iniziativa non solo contribuisce a migliorare l’esperienza dei pazienti e dei loro familiari, ma promuove anche una cultura della trasparenza e della collaborazione all’interno del sistema sanitario, facilitando la comprensione dei processi e incentivando un approccio più partecipativo da parte dei cittadini. L’evoluzione digitale del pronto soccorso ligure si consolida così come un modello di eccellenza, replicabile anche in altri contesti, per garantire una risposta sanitaria più umana e all’avanguardia.