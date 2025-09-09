Quiliano: Esempio Virtuoso di Sostenibilità e Innovazione Sociale

Quiliano, comunità savonese, si distingue per un impegno concreto e misurabile verso la sostenibilità ambientale e lo sviluppo sociale, confermandosi un esempio virtuoso a livello nazionale.

I risultati di un’accurata analisi condotta dalla Rete dei Comuni Sostenibili attestano un indice di positività pari al 90%, un dato che posiziona Quiliano tra le amministrazioni più proattive nell’adozione di pratiche innovative e responsabili.

Questo riconoscimento si traduce anche nell’inclusione del comune nella prestigiosa Guida dei Comuni Sostenibili italiani.

L’eccellenza di Quiliano non si limita a un dato complessivo, ma si articola in una serie di risultati specifici e tangibili.

Un esempio emblematico è la completa transizione all’illuminazione pubblica a LED, un intervento che non solo riduce drasticamente i consumi energetici, ma contribuisce attivamente alla diminuzione dell’impronta carbonica del comune.

Parallelamente, si registra un significativo impulso all’innovazione digitale, con l’implementazione di nuovi servizi e la potenziamento della comunicazione online, elementi cruciali per una governance moderna e partecipativa.

Un’attenzione particolare è rivolta al coinvolgimento delle giovani generazioni, attraverso lo sviluppo di strumenti di rappresentanza che favoriscono la partecipazione attiva e la co-progettazione di politiche pubbliche.

L’analisi approfondita condotta dalla Rete dei Comuni Sostenibili evidenzia come Quiliano abbia ottenuto risultati positivi in una vasta gamma di indicatori, con una percentuale dell’83% che mostra una tendenza favorevole nell’ultimo anno.

Considerando l’arco temporale più ampio degli ultimi 3-5 anni, questa percentuale sale al 90%, dimostrando una continuità nell’impegno verso la sostenibilità.

Sebbene gli indicatori qualitativi mostrino un tasso di positività leggermente inferiore (60,9%), essi testimoniano comunque un percorso di miglioramento continuo in aree cruciali come la politica fiscale, la gestione finanziaria e la pianificazione strategica.

Tra le performance quantitabili che emergono con particolare rilievo, spiccano la riduzione dei consumi energetici pro capite, l’aumento dei servizi digitali, l’adozione di criteri ambientali negli acquisti pubblici e la diminuzione della produzione di rifiuti.

A livello qualitativo, l’impegno si concretizza nel mantenimento di una politica fiscale equa, che prevede l’azzeramento dell’addizionale comunale Irpef per i redditi più bassi, nella tempestività dei pagamenti alle imprese e nell’approvazione di importanti strumenti di pianificazione, come il Piano di Transizione Digitale (previsto per il 2025) e il Piano di Emergenza e Continuita’ operativa (PEBA), realizzato nel 2023.

Infine, la presenza di aree verdi accessibili e lo sviluppo di nuove forme di partecipazione giovanile completano il quadro di un comune che guarda al futuro con responsabilità e innovazione.

Questo approccio integrato testimonia la volontà di Quiliano di costruire una comunità più resiliente, inclusiva e sostenibile per le generazioni future.