Rapallo, emergenza frana: via chiusa e lutto nel Tigullio

Rapallo, un comune costiero nel cuore del Golfo del Tigullio, affronta una delicata situazione di emergenza a seguito di un evento che ha tragicamente segnato il territorio e la comunità.

La via del Castellino, arteria cruciale che collega il centro urbano alla pittoresca frazione di San Quirico, è stata temporaneamente interrotta al traffico su indicazione dei vigili del fuoco, una decisione drastica ma necessaria per salvaguardare la sicurezza pubblica.

L’ordinanza di chiusura, che interessa il tratto compreso tra via al Rio Lanzio e il civico 96, giunge a seguito di un significativo smottamento verificatosi nel versante boschivo sovrastante la carreggiata.

La drammaticità della situazione è ulteriormente acuita dalla recente scomparsa di Davide Rastelli, un giovane diciannovenne la cui vita è stata spezzata proprio in prossimità di quella stessa frana, un evento che ha scosso profondamente l’intera comunità.

La decisione amministrativa non si è presa alla leggera.

Il cedimento del terreno, sebbene al momento non abbia direttamente coinvolto il manto stradale, ha generato un rischio potenziale che imponeva un intervento immediato e preventivo.

L’amministrazione comunale, dimostrando responsabilità e attenzione alla tutela dei cittadini, ha optato per una sospensione temporanea del traffico, consapevole dell’impatto sulla mobilità, ma prioritaria nella salvaguardia della vita umana.

Al fine di comprendere appieno la natura e l’estensione del fenomeno franoso e di pianificare interventi mirati, sono previsti sopralluoghi tecnici urgenti.

Esperti geologi e ingegneri del territorio saranno incaricati di analizzare le caratteristiche del versante, valutando la stabilità del suolo, la composizione geologica e le cause scatenanti dello smottamento.

I rilievi saranno cruciali per determinare la necessità di interventi di consolidamento, drenaggio o, in casi estremi, di deviazione del tracciato stradale.

Questa emergenza non è isolata.

Il Golfo del Tigullio, con la sua orografia complessa e l’intensa antropizzazione, è storicamente soggetto a fenomeni di instabilità idrogeologica.

L’innalzamento delle temperature, l’intensità delle precipitazioni e l’alterazione degli equilibri naturali, aggravate dai cambiamenti climatici, rappresentano una crescente minaccia per la sicurezza delle infrastrutture e delle abitazioni.

La vicenda di Rapallo, con la perdita di Davide Rastelli e la chiusura della via del Castellino, funge da monito per tutta la regione, sottolineando l’importanza di investire in monitoraggio, prevenzione e interventi di mitigazione del rischio naturale.

Il futuro del territorio dipende dalla capacità di comprendere e affrontare queste sfide con competenza, responsabilità e lungimiranza.