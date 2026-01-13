Riforma Giustizia: Incontro Pubblico con Esperti a Liguria

Un’analisi critica della riforma della giustizia: incontro pubblico con esperti a sostegno di Music For PeaceIl Comitato per il No della Liguria, in collaborazione con Music For Peace, propone un incontro pubblico volto a disamina approfondita delle implicazioni della riforma della giustizia in votazione il 22 e 23 marzo.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per illuminare le complessità di un provvedimento che, a giudizio dei promotori, solleva interrogativi significativi sull’assetto del sistema giudiziario italiano.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di figure di spicco nel panorama legale e giudiziario: Roberto Braccialini, ex giudice del Tribunale di Genova, porterà la sua esperienza operativa; Ermete Bogetti, già magistrato della Corte dei Conti, offrirà una prospettiva di analisi economica e amministrativa; Maria Cristina Osmo Morris, avvocata e presidente del comitato per lo Stato di diritto, fornirà una valutazione giuridica e costituzionale.

L’incontro non si propone come una semplice manifestazione di dissenso, ma come un esercizio di consapevolezza civica.

I relatori intendono illustrare, attraverso argomentazioni chiare e documentate, come le modifiche proposte possano erodere i principi fondamentali che garantiscono l’equità e l’efficienza del sistema giudiziario.

In particolare, si focalizzerà l’attenzione sulla potenziale compromissione dell’indipendenza e dell’imparzialità dei magistrati, pilastri imprescindibili per la tutela dei diritti e la garanzia di uno Stato di diritto.

Si affronteranno, inoltre, le possibili conseguenze sull’equilibrio dei poteri e sulla separazione delle funzioni, elementi cruciali per la democrazia costituzionale.

Il Comitato ligure, animato dalla magistrata in pensione Alessandra Galli, in stretto contatto con l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) Ligure, guidata dal procuratore aggiunto Federico Manotti, si fa carico di un ruolo di mediazione e informazione, offrendo al pubblico gli strumenti per una valutazione critica e informata.

L’iniziativa è concepita come un atto di responsabilità verso la cittadinanza, consapevole che una riforma della giustizia di tale portata impone una riflessione approfondita e un dibattito aperto.

In segno di solidarietà con le attività umanitarie promosse da Music For Peace, i partecipanti sono invitati a contribuire con donazioni di alimenti non deperibili, a dimostrazione di come l’impegno civile possa coniugare la difesa dei valori democratici con l’attenzione verso le fasce più vulnerabili della popolazione.

L’evento si propone come un momento di confronto costruttivo e di partecipazione attiva, rafforzando il tessuto sociale e promuovendo una cultura della legalità e della giustizia.