Romanengo a Genova: La Corte, un Salotto del Tè tra Storia e Innovazione.

Nel cuore di Genova, un crogiolo di storia e innovazione, Romanengo celebra quasi due secoli e mezzo di eccellenza con l’apertura de “La Corte”, un Salon de Thé che incarna l’evoluzione di un marchio storico. Questa nuova realtà, affiancata alla prestigiosa bottega di Via Soziglia, non è semplicemente un luogo di ristoro, ma un invito a riconnettersi con il valore intrinseco del tempo e della qualità artigianale.Romanengo, nata nel 1780, ha attraversato epoche e cambiamenti, mantenendo fede a un’identità fondata sull’eleganza e sulla ricerca incessante di materie prime selezionate e processi di lavorazione impeccabili. La Corte rappresenta il naturale proseguimento di un percorso iniziato a Milano, dove un format simile ha già riscosso grande successo, e si propone come un’oasi di calma nel frenetico ritmo della vita contemporanea.“Genova è la nostra radice, l’epicentro della nostra essenza,” dichiara Violante Avogadro di Vigiliano, amministratore delegato. “In un’era caratterizzata da una crescente aspirazione all’autenticità e a prodotti di alta qualità, abbiamo ritenuto opportuno rafforzare il nostro legame con la città che ci ha visto nascere e crescere.” La scelta di Genova non è casuale, ma riflette una volontà di celebrare il patrimonio culturale e gastronomico ligure, inteso come sinonimo di genuinità e tradizione.La Corte non si limita a offrire un’esperienza culinaria raffinata, che spazia dalla colazione mattutina a un pranzo leggero e al tradizionale tea time. Si propone come un vero e proprio spazio di socializzazione e dialogo, ispirato alla nobile tradizione dei salon de thé europei, luoghi storici di incontro intellettuale e artistico. L’ambiente curato nei minimi dettagli, l’arredamento elegante e l’attenzione alla presentazione dei prodotti invitano a rallentare, a conversare e a riscoprire il piacere dei gesti autentici, dimenticati nella frenesia quotidiana. L’offerta gastronomica, infatti, valorizza la produzione artigianale, con particolare attenzione all’abbinamento di tè pregiati e prelibatezze locali, reinterpretate in chiave contemporanea. Ogni prodotto racconta una storia, un legame con il territorio e con le competenze tramandate di generazione in generazione.La Corte, dunque, è molto più di un semplice salon de thé: è un omaggio alla cultura europea del gusto, un invito a celebrare la storia e l’artigianalità, e un’opportunità per riscoprire il valore del tempo, della qualità e della convivialità, elementi che da quasi due secoli e mezzo definiscono l’anima di Romanengo. È un luogo dove la tradizione si fonde con l’innovazione, creando un’esperienza indimenticabile per chi desidera concedersi un momento di pausa e di piacere autentico.