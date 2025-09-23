Salone Nautico di Genova: Ottimismo e Scommessa Globale

Il sipario si è chiuso sulla 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, lasciando dietro di sé un’eco di ottimismo e una percezione che, stando alle parole del Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha superato le aspettative.

La folla, a tratti impetuosa, soprattutto nella giornata domenicale, ha testimoniato la vitalità di un settore che si conferma pilastro dell’economia e dell’identità nazionale.

Oltre alla mera rilevanza economica, la nautica italiana incarna oggi un vero e proprio *marchio di eccellenza*, un passaporto per il mondo che ne riconosce la qualità e l’innovazione.

Non si tratta più semplicemente di un’industria, ma di un complesso ecosistema di competenze, design, materiali e tecnologie all’avanguardia, che proietta il nostro Paese in una dimensione globale.

Il Presidente Bucci, con una visione lungimirante, non si accontenta di celebrare i successi attuali.

Al contrario, lancia una sfida ambiziosa e pressante: trasformare Genova nel *polo nautico di riferimento a livello planetario*.

Questa aspirazione non si limita a un mero incremento delle dimensioni del Salone, ma implica un profondo ripensamento strategico e un impegno concreto da parte di tutti gli attori coinvolti – dalle associazioni di categoria, come Confindustria Nautica, agli enti pubblici.

La sfida è complessa e articolata.

Richiede investimenti mirati in infrastrutture portuali, ricerca e sviluppo, formazione professionale, e una semplificazione burocratica che favorisca l’innovazione e la competitività.

È fondamentale promuovere la sinergia tra i diversi comparti del settore, dalla cantieristica navale alla componentistica, dalla progettazione alla logistica, creando un ambiente favorevole alla nascita di nuove imprese e alla crescita di quelle esistenti.

L’obiettivo è elevare Genova a un vero e proprio *hub* internazionale, attrattivo per investimenti esteri, talenti e visitatori da tutto il mondo.

Un luogo dove la tradizione costruttiva si fonde con la ricerca di soluzioni sostenibili e tecnologicamente avanzate, in grado di rispondere alle sfide del futuro.

In definitiva, trasformare Genova nel Salone Nautico numero uno al mondo significa proiettare l’intera Liguria e l’Italia intera in una nuova era di prosperità e prestigio globale, consolidando il ruolo di leadership che ci contraddistingue nel settore nautico mondiale.