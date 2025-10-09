Samp-Genoa, scontri a Genova: sentenza e tensioni persistenti

La sentenza emessa dal giudice Alice Serra, in merito agli scontri di maggio 2024 a Piazza Alimonda che hanno coinvolto sostenitori di Sampdoria e Genoa, rappresenta un tassello significativo in un quadro di tensioni calcistiche radicate e persistenti.

Sei individui, provenienti dalle due tifoserie rivali, si sono trovati a fronteggiare l’accusa, ricevendo condanne che variano dai cinque mesi a un anno e due mesi di reclusione, unitamente a sanzioni pecuniarie.

L’episodio, lungi dall’essere un evento isolato, si è rivelato un detonatore, innescando una spirale di violenza che ha portato a degenerazioni ulteriori, come l’alterco durante il derby di Coppa Italia dello scorso settembre.

La richiesta di condanna avanzata dal pubblico ministero, superiore a quella effettivamente inflitta, evidenzia la gravità percepita dell’evento e l’intento di dissuadere comportamenti analoghi.

Tuttavia, la riduzione delle pene per i tre sostenitori blucerchiati, difesi dagli avvocati