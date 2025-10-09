giovedì 9 Ottobre 2025
18.3 C
Genova
Genova Cronaca

Samp-Genoa, scontri a Genova: sentenza e tensioni persistenti

Redazione Genova
Redazione Genova

La sentenza emessa dal giudice Alice Serra, in merito agli scontri di maggio 2024 a Piazza Alimonda che hanno coinvolto sostenitori di Sampdoria e Genoa, rappresenta un tassello significativo in un quadro di tensioni calcistiche radicate e persistenti.

Sei individui, provenienti dalle due tifoserie rivali, si sono trovati a fronteggiare l’accusa, ricevendo condanne che variano dai cinque mesi a un anno e due mesi di reclusione, unitamente a sanzioni pecuniarie.
L’episodio, lungi dall’essere un evento isolato, si è rivelato un detonatore, innescando una spirale di violenza che ha portato a degenerazioni ulteriori, come l’alterco durante il derby di Coppa Italia dello scorso settembre.
La richiesta di condanna avanzata dal pubblico ministero, superiore a quella effettivamente inflitta, evidenzia la gravità percepita dell’evento e l’intento di dissuadere comportamenti analoghi.

Tuttavia, la riduzione delle pene per i tre sostenitori blucerchiati, difesi dagli avvocati MatteoCarla l’attenu

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved