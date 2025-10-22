Sanremo, anziana gravemente ustionata: incendio in appartamento.

Un drammatico incendio ha scosso la quiete di un appartamento in corso Inglesi, a Sanremo, coinvolgendo un’anziana donna e provocando il ricovero in condizioni critiche presso il Centro Grandi Ustionati di Villa Scassi, a Genova.

L’evento, verificatosi in tarda mattinata, ha visto l’anziana, di età compresa tra gli ottanta e i novant’anni, riportare ustioni gravissime a seguito dell’incendio di un materasso.

Il figlio, presente sul luogo, ha subito lesioni minori alle mani, frutto del tentativo di soccorso alla madre.

L’intervento dei soccorritori è stato reso particolarmente complesso dalla presenza di un denso e tossico fumo, che ha rapidamente invaso l’intera abitazione, compromettendo la visibilità e aumentando i rischi per chiunque si trovasse all’interno.

La situazione ha richiesto l’immediato supporto di forze specializzate, con quattro agenti del commissariato locale che hanno necessitato di ricovero in osservazione a causa di intossicazione da fumo, testimoniando la violenza dell’evento.

Le operazioni di spegnimento, condotte dai vigili del fuoco, sono state tempestive ma delicate, richiedendo l’utilizzo di attrezzature specifiche per affrontare un incendio di tale intensità e complessità.

Al termine dell’emergenza, i vigili del fuoco hanno avviato una meticolosa indagine volta a determinarne le cause.

L’appartamento, come riferito, ospitava un letto di tipo ospedaliero, caratterizzato da comandi elettronici.

L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un cortocircuito, sebbene la ricostruzione completa della dinamica sia ancora in corso, e non si esclude la possibilità di altre cause concomitanti.

La gravità delle ustioni riportate dall’anziana donna ha reso necessario il trasporto d’urgenza tramite elicottero, garantendo la massima tempestività nell’accesso a cure specialistiche di elevato livello, in un centro di riferimento per lesioni estese e complesse.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza degli apparecchi elettrici in ambito domestico, in particolare per soggetti anziani e con condizioni di salute precarie, e sottolinea l’importanza di una manutenzione regolare e di controlli periodici per prevenire rischi di incendio.