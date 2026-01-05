Sanremo, la campana e la rabbia: un grido per i diritti delle donne.

Il dibattito che infiamma Sanremo trascende la mera questione religiosa, configurandosi come un crocevia di valori, diritti e percezioni del dolore.

La decisione del vescovo Antonio Suetta di istituire un rito quotidiano, una campana che suona alle venti per i bambini non nati, ha generato un’ondata di reazioni contrastanti, culminando in un corteo studentesco che ha espresso con forza il proprio dissenso.

Gli slogan, incisivi e diretti come “Aborto sicuro, libero e gratuito” e “Abortiamo il patriarcato”, rivelano una profonda critica non solo all’azione del vescovo, ma a una visione culturale più ampia, radicata in dinamiche di potere e controllo del corpo femminile.

L’iniziativa del vescovo, presentata come atto di pietà e commemorazione, viene percepita dagli studenti come un’inutile e dolorosa riapertura di ferite, un’imposizione di un giudizio morale che si configura come una forma di violenza psicologica.

Il sentire dire che esiste una campana che simbolicamente rappresenta vite interrotte può innescare sentimenti di colpa, vergogna e angoscia, specialmente in donne che hanno già vissuto esperienze traumatiche legate alla gravidanza e all’aborto.

La protesta studentesca non si limita a contestare la campana, ma solleva una questione di principio: il diritto all’autodeterminazione del corpo femminile.

Si evidenzia come la Chiesa, istituzione con un’influenza significativa nella società, stia tentando di dettare legge su scelte personali profondamente intime e complesse.

La libertà di scelta riproduttiva, intesa come un diritto fondamentale, si scontra con un’imposizione religiosa che nega l’autonomia e la dignità della donna.

Si sottolinea, inoltre, come l’azione del vescovo, pur presentata con intenzioni positive, possa involontariamente alimentare sentimenti negativi e stigmatizzare donne che hanno affrontato decisioni difficili.

La rinuncia a una gravidanza, lungi dall’essere una scelta superficiale, rappresenta spesso un percorso doloroso e complesso, segnato da motivazioni personali, economiche, sociali e sanitarie.

Imporre un rituale che ne sottolinei la “perdita” rischia di esacerbare il dolore e di generare ulteriori sensi di colpa.

Il corteo studentesco, quindi, non è solo una manifestazione di dissenso verso un gesto specifico, ma un grido di ribellione contro un sistema patriarcale che continua a esercitare un controllo oppressivo sui corpi femminili e sulle loro scelte riproduttive, richiedendo un profondo ripensamento dei confini tra fede, libertà individuale e rispetto per la diversità delle esperienze umane.