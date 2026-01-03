Sarzana, inaugurato ecocompattatore: un passo avanti per l’ambiente.

A Sarzana, un’innovativa infrastruttura per il riciclo della plastica, un ecocompattatore di ultima generazione, ha segnato un passo significativo verso una gestione ambientale più sostenibile e una crescente consapevolezza civica.

La sindaca Cristina Ponzanelli e l’assessore regionale all’Ambiente Giacomo Giampedrone hanno inaugurato l’impianto, sottolineando come esso rappresenti un elemento chiave nell’evoluzione delle politiche comunali e regionali per la tutela dell’ambiente.

L’iniziativa si colloca all’interno di un percorso decennale di impegno da parte della Regione Liguria, caratterizzato da un approccio proattivo volto a promuovere la raccolta differenziata e a ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti.

L’assessore Giampedrone ha enfatizzato come la nuova struttura non sia solo uno strumento pratico per i cittadini, ma anche un veicolo di sensibilizzazione, stimolando un cambiamento culturale verso comportamenti più responsabili.

Il percorso regionale verso la sostenibilità è documentato da dati concreti: il Piano dei Rifiuti approvato nel 2022 ha innescato una crescita significativa della raccolta differenziata, passando dal 38% al 61%.

Questo risultato è il frutto di politiche mirate, implementate in stretta collaborazione tra Regione e Comuni, che hanno agito in sinergia per raggiungere obiettivi ambiziosi.

Guardando al futuro, la Regione Liguria punta a completare il ciclo di economia circolare, riducendo al minimo la dipendenza da discariche esterne.

L’avviso per manifestazioni di interesse recentemente pubblicato mira a individuare operatori disposti a realizzare impianti di trattamento e recupero dei rifiuti, garantendo all’intera regione autonomia gestionale e un alleggerimento dei costi per i cittadini.

Questo approccio non solo riduce l’impatto ambientale, ma genera anche opportunità economiche e nuove forme di occupazione verde.

L’ecocompattatore inaugurato a Sarzana è il risultato di una partnership pubblico-privato, concretizzata attraverso un accordo tra il Comune e la società Interwaste Srl, che ha offerto il dispositivo in comodato d’uso.

Questa soluzione permette di rendere disponibile la tecnologia all’amministrazione comunale senza oneri finanziari immediati, agevolando l’implementazione di pratiche innovative a livello locale.

L’impianto, specificamente progettato per la plastica in PET, contribuisce a migliorare l’efficienza del processo di riciclo e a massimizzare il recupero di materiali di valore.

L’iniziativa si configura come un tassello importante in un quadro più ampio di impegno per un futuro più sostenibile, dove la responsabilità ambientale è condivisa e la tecnologia è al servizio della comunità.