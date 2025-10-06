Savona, arrestato stalker: ordinanza per una giovane vittima

Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Savona, ha segnato un capitolo doloroso nella vicenda che coinvolge una giovane minorenne vittima di stalking e violenza.

L’operazione, condotta dalla Polizia della Questura di Savona, ha portato all’arresto di un uomo italiano, privo di una residenza stabile e con precedenti penali, accusato di atti persecutori reiterati e gravi, protrattisi a partire dall’agosto 2024.

L’inchiesta, meticolosamente condotta dalla Procura della Repubblica di Savona, ha portato alla luce un quadro allarmante di dinamiche relazionali distorte e comportamenti abusivi.

La ricostruzione degli eventi rivela un percorso di violenza fisica e psicologica che si è innescato all’interno di una relazione sentimentale, per poi persistere e intensificarsi anche dopo la sua conclusione.

Il silenzio della vittima, inizialmente dettato forse da paura, imbarazzo o dalla speranza vana di una risoluzione pacifica, ha contribuito a prolungare la sofferenza e a consentire al persecutore di agire impunemente.

L’escalation della violenza ha raggiunto l’apice con un’aggressione fisica particolarmente violenta, durante la quale l’uomo ha inferto ripetuti colpi al volto della ragazza, causandole lesioni documentate fotograficamente: ecchimosi, lacerazioni e contusioni che testimoniano la brutalità dell’atto.

Il mancato ricorso alle cure mediche, sebbene comprensibile nel contesto della paura e della vergogna, ha reso la documentazione visiva ancora più cruciale per la ricostruzione dei fatti e la quantificazione della gravità delle lesioni.

L’esecuzione della misura cautelare si è rivelata particolarmente complessa.

La mobilità del soggetto, unita alla sua assenza dal luogo di residenza anagrafica, ha reso necessaria un’attività di ricerca e localizzazione accurata.

La Squadra Mobile, con un lavoro investigativo meticoloso, ha approfondito i rapporti sociali e familiari dell’indagato, tracciando la sua rete di contatti e monitorando i suoi spostamenti.

Questa attività info-investigativa ha permesso di individuare un conoscente che aveva offerto all’uomo un rifugio, consentendogli di sottrarsi all’esecuzione della misura.

La cattura, quindi, è stata il risultato di un’indagine complessa che ha richiesto competenze specialistiche e una profonda conoscenza del territorio e delle dinamiche sociali locali.

Il caso solleva importanti questioni relative alla protezione delle vittime di stalking e violenza, all’importanza della denuncia e alla necessità di interventi tempestivi da parte delle istituzioni.

La vicenda evidenzia, inoltre, la complessità delle dinamiche relazionali abusive e il ruolo fondamentale di un’indagine approfondita e mirata per ricostruire la verità e garantire la giustizia.

La tutela della vittima e la prevenzione di ulteriori episodi di violenza restano priorità assolute.