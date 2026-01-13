Savona, illuminazione pubblica: 8 milioni per una città più efficiente e sicura.

Savona si appresta a compiere una trasformazione significativa del suo impianto di illuminazione pubblica, un progetto ambizioso che segna un punto di svolta verso una città più efficiente, sicura e attenta alla sostenibilità ambientale.

L’amministrazione comunale, rispondendo a un’esigenza sentita dalla cittadinanza, ha pianificato un intervento radicale che coinvolgerà la sostituzione di 10.345 punti luce con tecnologia LED, un investimento complessivo di circa 8 milioni di euro.

Questo non è semplicemente un aggiornamento tecnologico, ma una vera e propria riprogettazione dell’illuminazione urbana.

Il sistema attuale, obsoleto e inefficiente, generava non solo segnalazioni di carenza luminosa, ma anche un impatto ambientale significativo dovuto ai costi energetici elevati e all’inquinamento luminoso.

L’adozione di LED rappresenta un cambio di paradigma, offrendo una luce più mirata, precisa e di qualità superiore rispetto alle vecchie lampade.

Questa caratteristica si tradurrà in una maggiore sicurezza per i cittadini, in particolare nelle aree pedonali, agli attraversamenti e nelle zone più vulnerabili.

L’impatto positivo del progetto va ben oltre l’illuminazione stessa.

Il passaggio alla tecnologia LED, con una riduzione stimata dei consumi energetici pari all’85%, si configura come un contributo concreto agli obiettivi di decarbonizzazione e alla lotta contro i cambiamenti climatici.

Questo risparmio, lungi dall’essere un mero beneficio economico, sarà reinvestito per garantire la sostenibilità finanziaria del progetto, evitando oneri aggiuntivi per le casse comunali e liberando risorse per altri servizi essenziali.

L’intervento, concepito per minimizzare i disagi alla circolazione, inizierà simultaneamente in diverse aree periferiche.

Un piano operativo dettagliato, redatto tenendo conto del flusso del traffico e delle esigenze della popolazione, prevede l’avvio dei lavori entro i prossimi dieci giorni nelle vie Quiliano, Nizza, Caravaggio, nostra Signora del Monte, Corso Svizzera, Lungomare Matteotti e Valloria, toccando sia la zona Ponente che quella Levante.

Il progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica di Savona non è solo un investimento nel presente, ma una visione proiettata verso il futuro, un passo cruciale per costruire una città più vivibile, sicura e consapevole delle proprie responsabilità ambientali.

Rappresenta una testimonianza dell’impegno dell’amministrazione comunale verso l’innovazione tecnologica e la qualità della vita dei suoi cittadini.