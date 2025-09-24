Scala Reale a Sanremo: 168.500€ e un Mito!

Nel cuore patrio del gioco a carte, al Casinò di Sanremo, si è consumata una sequenza di eventi che ha lasciato senza fiato giocatori e spettatori.

Un giocatore, figura abituale nel fervido ecosistema della Poker Room, ha realizzato un’impresa quasi leggendaria: la conquista di un tavolo da Texas Hold’em con una scala reale, un’accoppiata di mani che raramente si verifica nel mondo del poker.

Il montepremi accumulato, una cifra considerevole di 168.500 euro, testimonia l’eccitazione e la posta in gioco in questa disciplina.

L’apice del dramma si è verificato quando l’asso di picche, l’ultimo tassello mancante, è apparso sul tavolo.

L’esclamazione spontanea, un grido liberatorio di incredulità e trionfo, ha squarciato la quiete del casinò: “Non è possibile! Non è possibile.

Ho vinto!”.

Un momento di pura adrenalina, catturato negli occhi dei presenti, ha segnato l’apice di una partita che si è rivelata memorabile.

La tradizione, in questi casi di straordinaria fortuna, ha visto la deposizione del drappo nero, ornato dal simbolo del fiore bianco, un gesto simbolico che sancisce l’evento e lo eleva al rango di leggenda.

L’atmosfera si è immediatamente trasformata in una celebrazione collettiva, con il vincitore che ha condiviso la gioia con gli altri tre partecipanti al tavolo.

Ma l’esperienza non si è limitata al trionfo del vincitore.

In segno di riconoscere la partecipazione di tutti i giocatori che hanno preso parte alla mano cruciale, è stato distribuito il “bonus invidia”, un premio di consolazione di 500 euro per ogni pokerista che, avendo puntato almeno 5 euro, si è trovato coinvolto nell’azione.

Questo gesto, oltre a mitigare la delusione dei partecipanti, sottolinea l’importanza della comunità e del rispetto reciproco, valori fondamentali nell’universo del poker.

L’episodio ha generato un’ondata di entusiasmo nel casinò, alimentando il mito del poker come gioco di abilità, strategia e, inevitabilmente, fortuna.