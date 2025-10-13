Scuola del Mare a Genova: nuova era per le professioni portuali

L’ambizioso progetto di una Scuola delle Professioni del Mare a Genova sta per decollare, un’iniziativa annunciata a margine della Genoa Shipping Week e promossa dall’amministrazione comunale.

L’obiettivo è rispondere a un’urgente necessità: colmare il divario tra le competenze offerte dal sistema formativo e le reali richieste del settore marittimo, un “mismatch” che penalizza sia le aziende che i giovani in cerca di opportunità lavorative.

L’imminente fase di avvio sarà caratterizzata da una serie di incontri esplorativi, mirati a definire con precisione l’offerta formativa.

Si intende non solo identificare le materie formative più rilevanti, ma soprattutto raccogliere direttamente le esigenze del mondo dello shipping, ascoltando le aziende e i professionisti che operano in questo complesso ecosistema.

L’approccio è partecipativo: si vuole costruire una scuola che sia realmente in sintonia con le dinamiche del mercato del lavoro.

La Scuola delle Professioni del Mare non si propone come un’entità isolata, bensì come un elemento di arricchimento e sinergia con l’Accademia della Marina Mercantile.

Si tratta di un modello integrato che ambisce a formare figure professionali complete, in grado di coniugare competenze tecniche specialistiche con una solida preparazione di base.

Il focus è rivolto a quelle “arti pratiche” che, purtroppo, spesso vengono sottovalutate: saldatura, verniciatura, carpenteria, arredamento, rivestimenti.

Queste professioni, cruciali per la manutenzione e l’operatività delle navi, offrono concrete prospettive di guadagno fin dalle prime fasi della carriera, un aspetto che dovrebbe incentivare i giovani a orientarsi verso questi percorsi formativi.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di riqualificazione del settore marittimo ligure, che intende valorizzare il patrimonio di conoscenze e competenze locali, promuovendo al contempo l’innovazione e l’adattamento alle nuove sfide globali.

La Scuola delle Professioni del Mare rappresenta un investimento strategico per il futuro del Porto di Genova e per l’intero territorio, un volano di sviluppo economico e sociale che contribuirà a creare nuove opportunità per i giovani e a rafforzare la competitività del sistema Paese.

La speranza è di creare un modello replicabile in altre realtà portuali italiane, contribuendo a formare una nuova generazione di professionisti qualificati e pronti ad affrontare le sfide del settore marittimo del XXI secolo.