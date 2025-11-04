Selecting Italy: Innovazione e Investimenti per il Futuro del Paese

Selecting Italy: un crocevia per il futuro economico e l’innovazione del PaeseIn un contesto globale in rapida evoluzione, la capacità di attrarre investimenti esteri diretti e di stimolare un’innovazione diffusa si configura come imperativo strategico per la crescita sostenibile dell’Italia.

La terza edizione di “Selecting Italy”, evento promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in collaborazione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si propone come piattaforma cruciale per affrontare queste sfide e catalizzare un nuovo ciclo di sviluppo.

L’iniziativa, che si svolge al Generali Convention Center di Trieste, rappresenta un momento di incontro e dialogo vitale tra le istituzioni regionali italiane e la comunità imprenditoriale internazionale.

Non si tratta semplicemente di una conferenza, ma di un vero e proprio crocevia dove si intende tracciare nuove rotte per la competitività del Paese.

Il programma, ricco di spunti e riflessioni, vedrà la partecipazione di figure chiave del governo italiano, tra cui il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

A loro si affiancano i presidenti di diverse regioni italiane, tra cui Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Marco Bucci (Liguria), Marco Marsilio (Abruzzo) e Luca Zaia (Veneto), testimoni diretti delle dinamiche territoriali e portatori di esperienze concrete.

Il focus dell’evento non si limita all’attrazione di capitali esteri, ma si estende all’analisi dei fattori che rendono il territorio italiano un polo attrattivo per l’innovazione.

Si intende infatti esplorare come le regioni possano collaborare per creare un ecosistema favorevole alla nascita e alla crescita di imprese innovative, sfruttando le specificità locali e le competenze distintive.

Questo include la promozione di partnership tra università, centri di ricerca e imprese, lo sviluppo di infrastrutture digitali avanzate e la semplificazione degli oneri burocratici.

Un elemento centrale di “Selecting Italy” è il valore dello scambio di conoscenze e la condivisione di buone pratiche.

Le regioni italiane, spesso caratterizzate da diversità economiche e sociali, possono trarre beneficio dalla reciproca contaminazione di idee e soluzioni.

L’evento si propone come spazio per identificare modelli di successo replicabili, promuovere la cooperazione interregionale e favorire la creazione di reti di collaborazione durature.

In un mondo sempre più complesso e interconnesso, la capacità di adattamento e l’apertura all’innovazione rappresentano fattori determinanti per il successo economico.

“Selecting Italy” si configura quindi come un’opportunità cruciale per rafforzare la competitività del sistema Italia e per proiettare il Paese verso un futuro di crescita sostenibile e prosperità condivisa.