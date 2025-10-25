cityfood
Genova Cronaca

Sgombero rete pedopornografica: 5 arresti e sequestri in Piemonte e Liguria

Redazione Genova
Un’operazione di vasta portata, orchestrata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino in collaborazione con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online e coordinata dalla Procura di Torino, ha inferto un duro colpo a una rete di distribuzione e detenzione di materiale pedopornografico online.

L’intervento, sviluppatosi attraverso un approccio investigativo ibrido che ha incluso attività sotto copertura, ha portato all’arresto di cinque individui e alla denuncia di altrettanti, culminando nel sequestro di un ingente quantitativo di dispositivi informatici e dati digitali.

L’indagine, il cui respiro ha abbracciato diverse province del Piemonte e Liguria – Asti, Biella, Cuneo, Imperia, Novara, Savona e Vercelli – ha permesso di identificare e monitorare ventidue soggetti sospettati di aver partecipato alla condivisione e al download di contenuti illeciti, rappresentando una pericolosa catena di abuso e sfruttamento minorile.

Gli arrestati, uomini di età compresa tra i trent’anni e oltre i sessant’anni, non solo detenevano materiale di diversa natura, spesso caratterizzato da una crudezza particolarmente disturbante, ma in alcuni casi erano attivamente coinvolti nella sua diffusione.

Un elemento cruciale dell’operazione è stato l’individuazione di un soggetto intento a condividere immagini pedopornografiche in tempo reale, configurando un reato aggiuntivo di divulgazione oltre alla semplice detenzione, e ampliando la gravità delle accuse.
Il materiale informatico sequestrato, di dimensioni considerevoli e complesso da analizzare, costituisce ora oggetto di un’approfondita perizia tecnica.
L’analisi forense dei dati digitali mira non solo a ricostruire le dinamiche della rete criminale, identificando eventuali complici e leader, ma anche a recuperare informazioni utili per identificare le vittime e fornire loro supporto psicologico e legale.
L’operazione evidenzia la crescente sofisticazione delle attività criminali online e la necessità di un impegno costante e coordinato a livello nazionale per contrastare efficacemente il fenomeno della pedopornografia.
Il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, in collaborazione con le forze dell’ordine e la magistratura, continua a sviluppare strategie e strumenti innovativi per proteggere i minori e smantellare le reti di sfruttamento, sottolineando l’importanza cruciale della prevenzione, dell’educazione e della sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

Il caso sottolinea, inoltre, come l’anonimato offerto dal web possa essere sfruttato per commettere crimini efferati, rendendo indispensabile un’azione sinergica tra tecnologia, diritto e psicologia per affrontare questa sfida complessa e per garantire la sicurezza e il benessere dei minori.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

