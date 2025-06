Simone Monteverdi: Processo per Omicidio, Dubbi sulla Sanità Mentale

Il caso di Simone Monteverdi, il ventiduenne accusato dell’omicidio della nonna Andreina Canepa a Chiavari, si appresta ad affrontare una fase processuale complessa e densa di implicazioni legali, mediche ed etiche. Il processo, fissato per il 7 ottobre prossimo, si terrà in corte d’assise, una scelta obbligata data la gravità del reato e la necessità di un giudizio completo e pubblico.L’elemento centrale della vicenda ruota attorno alla questione della responsabilità penale. Una perizia psichiatrica disposta dal giudice per le indagini preliminari (GIP) ha attestato l’incapacità totale di Simone Monteverdi di intendere e di volere al momento del tragico gesto. Questa valutazione ha comportato il suo trasferimento in una Residenza per l’esecuzione della misura di sicurezza, un provvedimento che sostituisce la detenzione in carcere con un percorso di cura e riabilitazione in un ambiente protetto.Tuttavia, la presenza dell’aggravante del rapporto familiare – un legame di parentela che rende il crimine particolarmente riprovevole – impone la celebrazione del processo secondo il rito ordinario. L’assenza di riti alternativi, come il giudizio abbreviato, riflette la necessità di una disamina approfondita delle circostanze attenuanti e della gravità del gesto. La corte dovrà quindi decidere se accogliere le conclusioni della perizia psichiatrica, che lo assolverebbero, o se disporre una nuova valutazione delle sue condizioni mentali.La ricostruzione dei fatti è sconcertante. La mattina della tragedia, Simone Monteverdi, che conviveva con la nonna, ha inizialmente preso un coltello da cucina, per poi afferrate un paio di forbici. L’anziana è stata ripetutamente colpita, con un numero significativo di colpi inferti al collo e al volto. Dopo aver compiuto il gesto, il giovane ha allertato i carabinieri, per poi disfarsi dell’arma gettandola dalla finestra.La decisione della Procura, guidata dalla sostituto Francesca Rombolà, di richiedere una misura di sicurezza piuttosto che l’applicazione di una pena detentiva, testimonia la convinzione della gravità della compromissione psichica del giovane. La sua collocazione nella RemS (Residenza per Malati Mentali) di Genova Pra’ mira a fornire un percorso terapeutico mirato, volto a ricostruire la sua stabilità emotiva e comportamentale.Indipendentemente dall’esito del processo, è fondamentale sottolineare che, anche in caso di proscioglimento, la permanenza in una struttura di cura specializzata rimarrà una condizione necessaria fino a quando non sarà accertata la cessazione della pericolosità sociale. Questa tutela, rivolta alla comunità, garantisce che Simone Monteverdi possa ricevere il supporto necessario per prevenire il rischio di comportamenti violenti e pericolosi in futuro. Il caso solleva quindi interrogativi complessi sulla responsabilità, sulla sanità mentale e sulla necessità di un equilibrio tra la giustizia penale e la tutela della salute pubblica.