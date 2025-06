Skymetro Genova: il Ministero fissa il calendario, a rischio fondi.

Il progetto Skymetro Genova si trova a un bivio cruciale, con il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, che traccia una linea netta in merito alla sua realizzazione. La recente richiesta di proroga avanzata dalla sindaca Silvia Salis, in un contesto di crescente incertezza amministrativa, si scontra con un calendario imperativo e con le dinamiche finanziarie che governano l’erogazione delle risorse statali.La posizione del Ministero, ferma e inalterata a prescindere dalle gestioni comunali succedutesi nel tempo, è quella di concludere l’appalto entro l’anno corrente. Questa determinazione non è una concessione, ma una necessità dettata da vincoli temporali e finanziari complessi. La prospettiva di un rinvio al 2026 non è semplicemente una questione di calendario, ma innescherebbe un meccanismo di incremento dei costi, raddoppiando il peso economico per il bilancio statale.L’impegno finanziario dello Stato è legato alla disponibilità immediata delle risorse e alla loro allocazione a progetti che dimostrino concretezza e priorità. Se il Comune di Genova dovesse decidere di rivedere le proprie intenzioni, depennando lo Skymetro dalla lista delle opere prioritarie, è fondamentale che lo comunichi entro settembre/ottobre. Questo gesto permetterebbe al Ministero di riallocare i fondi attualmente destinati al progetto, evitando un onere finanziario inatteso per le casse dello Stato e recuperando risorse per altri interventi strategici.La vicenda Skymetro non è, dunque, una semplice discussione sull’opportunità di posticipare un appalto. Si tratta di un esempio lampante delle complesse dinamiche tra governo centrale e amministrazioni locali, dove la gestione efficiente delle risorse pubbliche richiede chiarezza, tempestività e un allineamento strategico. La sindaca Salis è ora chiamata a fornire una risposta definitiva, che determinerà il futuro di un’opera cruciale per la mobilità e lo sviluppo urbano di Genova, e che inciderà profondamente sulle relazioni tra il Comune e il Ministero. La questione si pone quindi, non solo come una scelta tecnica, ma come una decisione politica di portata significativa, che definirà la priorità che Genova attribuisce alla realizzazione del suo sistema di trasporto metropolitano.