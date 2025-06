Soccorso in Baia: Vigili del Fuoco salvano capriolo in mare

La Baia delle Favole, incastonata nel cuore di Sestri Levante, è stata teatro di un intervento di soccorso straordinario, che ha visto protagonista il comandante Sergio Maddalena della locale stazione dei Vigili del Fuoco Volontari del Mare, la Locamare. L’allarme è scattato a seguito di numerose segnalazioni giunte contemporaneamente, provenienti da bagnanti e residenti, che avevano notato la presenza di un capriolo in difficoltà nell’acqua, agitando le zampe in preda al panico. La situazione, resa più critica dalla profondità e dalla corrente marina, richiedeva un’azione immediata. Il comandante Maddalena, dimostrando prontezza e senso civico, non ha esitato a tuffarsi in mare, affrontando le acque agitate per raggiungere la giovane femmina. La sua azione, audace e tempestiva, ha evitato conseguenze ben più gravi per l’animale, visibilmente provato e disorientato.Una volta raggiunta, la capriola è stata trascinata a riva con l’ausilio di un battello della Capitaneria di Porto, un supporto fondamentale per garantire un recupero sicuro ed efficiente. Sul posto si è prontamente formata una catena di solidarietà: bagnanti e passanti si sono offerti di assistere l’animale, fornendo acqua fresca e conforto in attesa dell’arrivo del personale specializzato.L’intervento, oltre a evidenziare la professionalità e la dedizione dei Vigili del Fuoco Volontari del Mare, sottolinea la fragilità dell’ecosistema litoraneo e le sfide che esso pone per la fauna selvatica. Il Capenardo, area boschiva adiacente alla baia, rappresenta un habitat cruciale per diverse specie, ma la sua prossimità all’ambiente antropizzato espone gli animali a rischi come cadute accidentali, disorientamento e contatto con attività umane. Il successivo intervento del personale venatorio, incaricato di liberare la capriola nel cuore del bosco, ha completato la complessa operazione di soccorso, restituendo l’animale al suo ambiente naturale. L’episodio, celebrato dalla comunità locale, rappresenta un esempio tangibile di come la collaborazione tra istituzioni, volontari e cittadini possa fare la differenza nella salvaguardia della biodiversità e nella tutela del territorio. La rapidità e l’efficacia della risposta hanno evitato che la vicenda si concludesse con un esito tragico, testimoniando la resilienza e la sensibilità di una comunità attenta al proprio patrimonio naturale.