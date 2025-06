Sospeso il comandante della Polizia Locale di Genova: indagini in corso.

In una mossa amministrativa che solleva interrogativi e riorganizza gli equilibri interni all’amministrazione comunale, il Comune di Genova ha disposto la sospensione dell’incarico di comandante della Polizia Locale, Gianluca Giurato. La decisione, formalizzata tramite un provvedimento di rotazione straordinaria del personale dirigente, si configura come risposta a un’indagine in corso che lo vede coinvolto per presunta rivelazione di segreto d’ufficio, episodio legato a comunicazioni riguardanti la figura dell’attuale Sindaca, Silvia Salis, nel periodo precedente la sua elezione.La vicenda, intrinsecamente legata alla complessità dei rapporti istituzionali e alle dinamiche politiche che precedono e accompagnano un mandato amministrativo, ha portato alla riassegnazione di Giurato alla direzione Ambiente dell’ente, un trasferimento che, pur mantenendo inalterato il suo status di dirigente, lo allontana temporaneamente dalla guida della Polizia Locale. La decisione, assunta dal Segretario Direttore Generale, Concetta Orlando, riflette la necessità di garantire l’imparzialità delle indagini e la continuità operativa del servizio di Polizia Locale.L’affidamento temporaneo della direzione della Polizia Locale al Vice Comandante, Fabio Manzo, mira a preservare la stabilità e l’efficienza del servizio, assicurando che le attività di controllo del territorio, la gestione del traffico e la sicurezza urbana non subiscano interruzioni significative. La scelta del Vice Comandante come figura reggente sottolinea, inoltre, la volontà di mantenere una leadership interna e familiare al contesto operativo.La vicenda solleva interrogativi più ampi sulla gestione delle informazioni sensibili all’interno dell’amministrazione comunale e sulla necessità di rafforzare i controlli interni per prevenire fughe di notizie che possano compromettere l’immagine dell’ente e l’equo svolgimento dei processi democratici. La rotazione del personale dirigente, pur essendo uno strumento legittimo per la gestione delle risorse umane, in questo caso assume una valenza particolare, evidenziando la delicatezza delle relazioni tra politica, pubblica amministrazione e trasparenza istituzionale. L’esito dell’indagine sarà cruciale per chiarire le responsabilità e ripristinare un clima di fiducia all’interno dell’amministrazione comunale genovese.