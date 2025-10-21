Spezia: Sviluppo Infrastrutturale, 15 Milioni per la Mobilità

La provincia della Spezia si appresta a inaugurare un’era di sviluppo infrastrutturale, grazie a un accordo strategico con Concessioni del Tirreno Spa, che gestisce le autostrade A12 e A15.

Questo accordo genera un “tesoretto” destinato a finanziare un piano di interventi cruciali per il territorio, identificati attraverso una prioritarizzazione condivisa tra Regione Liguria, Provincia della Spezia e amministrazioni locali.

L’iniziativa, formalizzata in una riunione tra l’assessore regionale Giacomo Giampedrone e il presidente Pierluigi Peracchini, mira a colmare lacune infrastrutturali storiche e a preparare la provincia a un futuro caratterizzato da una crescente pressione viaria.

Il piano di investimenti, che supera i 15 milioni di euro per il primo intervento, si articola in un’ambiziosa serie di progetti, ognuno con un impatto significativo sulla mobilità e sullo sviluppo economico locale.

Il secondo lotto del ponte sul Magra a Ceparana, collegato al casello di Albiano (che sarà oggetto di un futuro ampliamento), rappresenta la priorità assoluta.

Questo intervento, di rilevanza strategica, mira a decongestionare il traffico e a migliorare la sicurezza stradale, facilitando l’accesso a un’area cruciale per l’economia provinciale.

Parallelamente, si sta valutando un intervento di modernizzazione dello svincolo di Fornola, sulla bretella La Spezia-Santo Stefano, in collaborazione con il Comune di Vezzano Ligure.

Questa iniziativa, ancora in fase di definizione tecnica, punta a ottimizzare il flusso veicolare e a migliorare la viabilità in un’area ad alta densità di traffico.

L’elenco completo degli interventi previsti non si limita a queste prime due voci.

Comprende la riqualificazione degli accessi e degli innesti delle statali Aurelia e Cisa all’abitato di Sarzana, una variante all’Aurelia nella zona industriale di Arcola, un miglioramento della viabilità di accesso al casello di Deiva Marina e, infine, la realizzazione di un nuovo casello a Beverino sull’A12.

Questi interventi non sono semplici miglioramenti viari; rappresentano un investimento nel futuro della provincia.

L’assessore Giampedrone sottolinea come si tratti di opere attese da decenni, finalmente realizzabili grazie a un approccio collaborativo con la Regione e grazie alla capacità di intercettare risorse significative.

Il presidente Peracchini, con sguardo lungimirante, evidenzia come tali interventi si prefigurino come catalizzatori di crescita, in grado di stimolare l’economia locale e di rispondere all’imminente incremento del traffico, legato all’espansione dei settori Difesa e “Miglior Blu”.

L’occasione è unica e la sfida è complessa: tradurre in realtà un piano ambizioso, garantendo efficienza e trasparenza nell’utilizzo delle risorse.

L’impegno è quello di cogliere appieno questa opportunità, per costruire una provincia più connessa, più moderna e più capace di rispondere alle sfide del futuro.

La realizzazione di questi progetti è destinata a generare un impatto positivo sull’occupazione, contribuendo ad alimentare un ciclo virtuoso di sviluppo.

della comunità locale.