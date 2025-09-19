Stop al genocidio: unità per la pace.

Un’onda di unità palpabile si propaga tra i manifestanti, unita dal grido imperativo: “Mai più divisi”.

Questo appello, condiviso da un ampio spettro di voci, esprime la pressante richiesta di un cessate il fuoco immediato, la fine del genocidio e l’istituzione di sicuri corridoi umanitari per l’assistenza alle popolazioni in difficoltà.

Stefano Rebora, portavoce di Music for Peace, sottolinea l’importanza di questa coesione, delineando una strategia di mobilitazione che mira a superare le divisioni ideologiche e politiche.

Le manifestazioni, già iniziate, rappresentano solo l’avvio di un percorso più ampio.

Il 22, un’altra giornata di protesta, sarà seguita da un impegno continuo e coordinato.

L’immagine simbolica di questa unità è la bandiera palestinese, ma il sentimento dominante è ben più profondo: l’innalzamento della bandiera dell’umanità, un richiamo universale alla compassione e alla giustizia.

Genova, città che ha offerto un sostegno significativo a questa iniziativa, si configura come un punto focale cruciale.

La manifestazione del 30, nata proprio tra le sue strade, ha innescato una reazione a catena, ispirando mobilitazioni in tutto il paese e oltre.

Rebora evidenzia il ruolo cardine di Genova: essere il punto di riferimento, l’esempio da seguire, il baricentro di un movimento che aspira a influenzare e ispirare le altre piazze, le altre città, i cuori.

Questa mobilitazione non si esaurisce in semplici manifestazioni; si tratta di un impegno a lungo termine, un dovere morale di non rimanere indifferenti di fronte alla sofferenza umana.

L’unità, la coerenza e l’esempio fornito da Genova si prospettano elementi essenziali per mantenere viva la speranza e per amplificare la pressione internazionale volta a porre fine alla violenza e a garantire un futuro di pace e dignità per tutti.

L’auspicio è che questo movimento possa trasformarsi in un catalizzatore di cambiamenti profondi, sia a livello politico che a livello di coscienza collettiva.