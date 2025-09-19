TAPeTAP: Rivoluzione Digitale per i Treni Liguri

La rete ferroviaria ligure si appresta a una rivoluzione nell’esperienza di viaggio, grazie all’introduzione di TAPeTAP, un sistema di bigliettazione innovativo sviluppato da Trenitalia.

L’avvio pilota, in data 20 settembre, sulla tratta Savona-Ventimiglia, rappresenta un passo cruciale verso la digitalizzazione e l’ottimizzazione del trasporto pubblico regionale, come sottolineato dall’assessore ai Trasporti, Marco Scajola.

TAPeTAP, più che un semplice sistema di acquisto biglietti, è un’architettura di viaggio orientata al passeggero.

L’utente, dotato di una carta di pagamento contactless, potrà accedere al treno e concludere il viaggio con due semplici “tap” sulle validatrici poste nelle stazioni di partenza e arrivo.

Questo processo elimina la necessità di biglietti fisici, riduce i tempi di attesa in stazione e offre una fruibilità senza precedenti.

L’elemento distintivo di TAPeTAP risiede nella sua capacità di applicare dinamicamente la tariffa più vantaggiosa per il viaggiatore.

Il sistema analizza i singoli spostamenti e, in modo proattivo, confronta i costi con le opzioni di abbonamento settimanali o mensili, garantendo sempre il prezzo migliore.

Questa funzionalità, frutto di un’attenta ingegneria algoritmica, massimizza il valore per il cliente e contribuisce a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico.

L’implementazione di TAPeTAP è il risultato di un percorso collaborativo che ha coinvolto Trenitalia, le autorità regionali, i comitati pendolari e le associazioni di consumatori.

Questo approccio partecipativo ha permesso di affinare il sistema, rispondendo alle reali esigenze degli utenti e garantendo la sua piena integrazione nel contesto della rete ferroviaria ligure.

L’attenzione al dettaglio non si limita all’aspetto tecnologico; i lavori infrastrutturali in corso mirano a migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle stazioni, creando un ambiente di viaggio più confortevole e moderno.

Oltre ai benefici per i passeggeri, l’adozione di TAPeTAP si inserisce in un più ampio impegno per la sostenibilità ambientale.

La riduzione dell’uso di carta contribuisce a diminuire l’impatto ecologico del trasporto ferroviario, mentre l’incentivo all’utilizzo del treno, grazie alla maggiore convenienza e semplicità, favorisce una mobilità più verde e responsabile.

L’obiettivo strategico è l’estensione di TAPeTAP all’intera rete ligure entro la fine dell’anno, segnando una svolta significativa nell’evoluzione del sistema di trasporto regionale e posizionando la Liguria all’avanguardia nell’innovazione della mobilità sostenibile.

L’iniziativa testimonia la volontà di creare un’esperienza di viaggio più efficiente, accessibile e rispettosa dell’ambiente per tutti i cittadini.