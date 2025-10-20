Tigullio, due arresti: ricercato francese e spacciatori bloccati

Nel corso di due distinte operazioni, le forze dell’ordine hanno portato a termine arresti significativi nel Tigullio, evidenziando un’azione mirata a contrastare sia la criminalità legata alla violenza che il traffico illecito di stupefacenti.

La prima operazione, condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Genova, ha portato all’arresto di un cittadino cingalese, sfuggito alla giustizia francese dopo aver commesso, nel febbraio precedente, un tentato omicidio e lesioni personali a Parigi.

L’uomo, resosi latitante, era oggetto di un mandato di arresto europeo, esteso a tutta l’area Schengen, e la sua individuazione a Rapallo rappresenta un successo nell’ambito della cooperazione giudiziaria internazionale.

La sua detenzione, disposta in attesa dell’estradizione verso la Francia, testimonia l’efficacia dei sistemi di allerta e della collaborazione transnazionale nella ricerca di individui responsabili di gravi reati.

L’arresto sottolinea l’importanza della condivisione di informazioni e della coordinazione tra le forze di polizia di diversi paesi per assicurare alla giustizia coloro che hanno commesso crimini al di fuori dei propri confini.

Parallelamente, un’indagine separata, frutto di un’attività di appostamento e pedinamento, ha portato all’arresto di due coniugi quarantenni a Rapallo, accusati di aver gestito una fiorente attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il sospetto, nato dall’osservazione di un traffico anomalo di persone nei pressi dell’abitazione della coppia, ha condotto i militari a un’azione decisa.

L’arresto di un uomo sessantenne, residente nella zona, trovato in possesso di eroina durante un controllo mirato all’uscita del palazzo, ha fornito la prova tangibile dell’attività illecita in corso.

La perquisizione domiciliare successiva ha rivelato una sofisticata organizzazione dedita al traffico di droga, con il sequestro di quantità significative di eroina, hashish e pastiglie di MDMA, insieme a denaro contante, un bilancino di precisione e attrezzature per la coltivazione indoor di cannabis.

La varietà delle sostanze sequestrate e la presenza di attrezzature specifiche per la produzione e la confezionamento suggeriscono un’attività strutturata e consolidata nel tempo, volta a soddisfare una domanda di mercato diversificata.

L’operazione, con le sue molteplici implicazioni, dimostra l’impegno continuo delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga e nella protezione della sicurezza pubblica.