mercoledì 7 Gennaio 2026
Genova Cronaca

Tragedia a Crans-Montana: i giovani rientrano a casa

Redazione Genova
Redazione Genova

Il silenzio gravido di dolore ha interrotto il consueto traffico aereo dell’aeroporto militare di Milano Linate, quando un volo di Stato ha segnato l’inizio di un lutto nazionale.
A bordo, i resti mortali di cinque giovani italiani, strappati alla vita nella tragedia di Crans-Montana, un evento che ha scosso profondamente il paese.

I feretri, avvolti in una solennità carica di commozione, appartengono ad Achille Barosi e Chiara Costanzo, due anime milanesi giovanissime, al bolognese Giovanni Tamburi, al genovese Emanuele Galeppini, e al romano Riccardo Minghetti.
Le comunità di origine, unite dal filo invisibile del dolore, si apprestano ad accoglierli con cortei funebri che riempiranno di fiori e lacrime le strade delle rispettive città.
Il C130, imponente e silenzioso, non si è fermato a Linate, proseguendo la sua missione verso l’aeroporto militare di Ciampino, sede del 31° Stormo, dove ad attenderlo, i familiari di Riccardo Minghetti hanno organizzato un ultimo, struggente addio.
La presenza dei genitori di Achille Barosi, accompagnati da un ristretto gruppo di amici di famiglia, a Linate, ha creato un’atmosfera di profonda tristezza e raccoglimento.
Dalle informazioni trapelate, anche i parenti di Chiara Costanzo hanno compiuto il viaggio di ritorno dalla Svizzera, cercando conforto nella vicinanza e nel sostegno reciproco.
La tragedia di Crans-Montana, un evento che ha coinvolto non solo le famiglie delle vittime, ma l’intera nazione, pone interrogativi dolorosi sulla fragilità della vita e sulla precarietà del destino.

Al di là del cordoglio e del dolore, si avverte un bisogno impellente di riflessione, una ricerca di senso in un evento così improvviso e inaspettato, un monito a custodire ogni istante e a valorizzare i legami umani, spesso dati per scontati.
L’eco di questa perdita risuonerà a lungo, invitando a un impegno collettivo per la sicurezza e per la prevenzione di simili tragedie.
Il ritorno a casa dei giovani è più che un atto di pietà: è un’occasione per onorare la loro memoria e per sostenere le famiglie nel difficile percorso del lutto.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

