Tragedia a Crans-Montana: i giovani rientrano a casa

Il silenzio gravido di dolore ha interrotto il consueto traffico aereo dell’aeroporto militare di Milano Linate, quando un volo di Stato ha segnato l’inizio di un lutto nazionale.

A bordo, i resti mortali di cinque giovani italiani, strappati alla vita nella tragedia di Crans-Montana, un evento che ha scosso profondamente il paese.

I feretri, avvolti in una solennità carica di commozione, appartengono ad Achille Barosi e Chiara Costanzo, due anime milanesi giovanissime, al bolognese Giovanni Tamburi, al genovese Emanuele Galeppini, e al romano Riccardo Minghetti.

Le comunità di origine, unite dal filo invisibile del dolore, si apprestano ad accoglierli con cortei funebri che riempiranno di fiori e lacrime le strade delle rispettive città.

Il C130, imponente e silenzioso, non si è fermato a Linate, proseguendo la sua missione verso l’aeroporto militare di Ciampino, sede del 31° Stormo, dove ad attenderlo, i familiari di Riccardo Minghetti hanno organizzato un ultimo, struggente addio.

La presenza dei genitori di Achille Barosi, accompagnati da un ristretto gruppo di amici di famiglia, a Linate, ha creato un’atmosfera di profonda tristezza e raccoglimento.

Dalle informazioni trapelate, anche i parenti di Chiara Costanzo hanno compiuto il viaggio di ritorno dalla Svizzera, cercando conforto nella vicinanza e nel sostegno reciproco.

La tragedia di Crans-Montana, un evento che ha coinvolto non solo le famiglie delle vittime, ma l’intera nazione, pone interrogativi dolorosi sulla fragilità della vita e sulla precarietà del destino.

Al di là del cordoglio e del dolore, si avverte un bisogno impellente di riflessione, una ricerca di senso in un evento così improvviso e inaspettato, un monito a custodire ogni istante e a valorizzare i legami umani, spesso dati per scontati.

L’eco di questa perdita risuonerà a lungo, invitando a un impegno collettivo per la sicurezza e per la prevenzione di simili tragedie.

Il ritorno a casa dei giovani è più che un atto di pietà: è un’occasione per onorare la loro memoria e per sostenere le famiglie nel difficile percorso del lutto.