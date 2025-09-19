Tragedia a Genova: Bambino di 7 anni cade dal balcone del polo Res

La tragica scomparsa di un bambino di sette anni, avvenuta ieri a Genova Voltri, solleva interrogativi urgenti e dolorosi riguardo alla sicurezza e alla supervisione di minori con bisogni educativi speciali.

Il piccolo, precipitato dal balcone del polo Res, una struttura dedicata all’inclusione di alunni con fragilità complesse, ha generato un’onda di shock nella comunità e ha innescato un’indagine approfondita da parte della squadra mobile.

Le prime ricostruzioni dei fatti suggeriscono un percorso inatteso: il bambino, apparentemente da solo, ha percorso una scala interna per raggiungere il secondo piano, accedendo a un balcone che, per regolamento, avrebbe dovuto essere inaccessibile.

La gravità dell’evento impone un’analisi rigorosa dei protocolli di sicurezza e delle responsabilità professionali coinvolte.

Il polo Res, concepito per offrire un ambiente di apprendimento personalizzato e inclusivo, si trova ora al centro di un’indagine volta a determinare come un bambino con bisogni specifici sia riuscito a eludere la supervisione di insegnanti e operatori socio-assistenziali.

L’assenza per malattia dell’insegnante curricolare ha comportato l’assegnazione di un sostituto, un dettaglio che amplifica la complessità delle dinamiche da chiarire.

La sezione frequentata dal bambino, composta da tredici alunni con esigenze particolari, prevede un rapporto individuale insegnante-studente.

Questa organizzazione, volta a garantire un supporto mirato, non ha impedito l’evento tragico, alimentando interrogativi cruciali.

Come mai la necessità di una sostituzione non ha previsto ulteriori accorgimenti di supervisione? Per quanto tempo il bambino è rimasto fuori dal campo visivo degli adulti? Chi era l’ultimo a essergli stato vicino?La Procura della Repubblica, pur non avendo ancora formalizzato l’apertura di un fascicolo processuale, ha ricevuto i primi atti trasmessi dalla polizia.

L’indagine si concentrerà sulla verifica della conformità dei protocolli di sicurezza, sulla valutazione del comportamento di insegnanti e operatori e sull’analisi delle dinamiche relazionali all’interno della classe.

La ricostruzione degli eventi potrebbe portare all’apertura di un fascicolo per abbandono di minore o, in alternativa, per lesioni colpose, a seconda delle responsabilità che emergeranno dall’analisi delle prove.

Oltre alla necessità di accertamenti legali, l’episodio solleva un dibattito più ampio sulla gestione dei bambini con bisogni educativi speciali, sull’importanza della formazione continua del personale scolastico e sulla necessità di implementare sistemi di controllo più efficaci per prevenire il ripetersi di tragedie simili.

La comunità scolastica e l’intera città di Genova sono chiamate a confrontarsi con un lutto profondo e a riflettere su come garantire un ambiente sicuro e protettivo per tutti i minori.