Tragedia a La Spezia: Appello per una scuola più umana e inclusiva

Ai colleghi dell’Istituto Einaudi-Chiodo, La Spezia,Scriviamo con un dolore sordo, una crepa che si estende oltre i confini della nostra comunità professionale, riflettendo un trauma che incide profondamente nel cuore dell’intera scuola italiana.

La tragedia che ha colpito la vostra istituzione, strappando la giovane vita di Abanoub Youssef, non è solo una ferita locale, ma un campanello d’allarme per l’intero sistema educativo nazionale.

La nostra solidarietà, espressa attraverso questa petizione diffusa online, è un atto doveroso, un segno tangibile che non siete soli in questo momento di lutto e smarrimento.

La vicenda solleva questioni urgenti e complesse, che vanno ben oltre la cronaca di un singolo evento.

Essa ci invita a riflettere sul ruolo del docente nel panorama sociale contemporaneo, un ruolo spesso distorto e sovraccaricato.

Le aule scolastiche, sempre più frequentemente, si trasformano in microcosmi sociali, specchio di un disagio diffuso, di fragilità inespresse, di patologie emotive latenti.

I docenti, in prima linea, si trovano a gestire dinamiche complesse, a mediare tra bisogni individuali e collettivi, a tentare di costruire ponti laddove regnano la diffidenza e la rabbia.

Non possiamo ignorare il peso che gravano sulle famiglie, anch’esse alle prese con sfide educative sempre più ardue.

Spesso, queste famiglie si sentono sole e smarrite, incapaci di comprendere e affrontare le difficoltà dei propri figli.

Ma la colpa non può ricadere esclusivamente sulle spalle dei genitori o dei docenti.

È necessario un approccio sistemico, che coinvolga istituzioni, servizi sociali, psicologi, operatori qualificati e l’intera comunità.

La scuola, per sua natura, è un luogo di formazione non solo intellettuale, ma anche emotiva e sociale.

L’educazione all’empatia, alla responsabilità, al rispetto dell’altro, deve essere al centro del nostro agire quotidiano.

Ma questa missione è impossibile da realizzare se la scuola viene lasciata priva di risorse, di supporto, di personale qualificato.

Non è accettabile che i docenti siano costretti a improvvisare, a supplire a carenze strutturali, a farsi carico di problematiche che vanno ben oltre le loro competenze professionali.

La petizione che abbiamo lanciato non è un semplice gesto di compassione, ma un appello concreto per un cambiamento radicale.

Chiediamo psicologi in pianta stabile, risorse dedicate all’inclusione, investimenti nel personale docente e la fine dei tagli indiscriminati.

La scuola deve tornare ad essere un bene comune, un investimento strategico per il futuro del Paese, un luogo di speranza e di crescita per tutti i giovani.

In questo momento di profondo dolore, vi offriamo il nostro abbraccio fraterno, la nostra piena solidarietà, la nostra ferma convinzione nella necessità di difendere la dignità del nostro lavoro e la nobiltà della nostra missione educativa.

Non possiamo permettere che la tragedia di Abanoub Youssef sia vana, ma trasformarla in un’occasione per riflettere, per agire, per costruire una scuola più giusta, più inclusiva, più umana.