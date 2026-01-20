Tragedia a La Spezia: il dolore per la scomparsa di Abanoub.

Il silenzio gravido di dolore avvolge l’Istituto professionale Einaudi Chiodo della Spezia, un’eco tangibile della perdita che ha lacerato la comunità scolastica.

Il tragico evento che ha visto la giovane vita di Abanoubi Youssef spegnersi brutalmente, vittima di un atto di violenza per mano di un compagno, Zouhair Atif, ha lasciato un vuoto incolmabile e un’onda di sgomento che si propaga ben oltre le mura dell’istituto.

Il rientro a scuola, atteso con apprensione e timore, si è rivelato un lento e frammentato processo.

Pochi studenti hanno varcato le soglie dell’edificio, molti ancora paralizzati dalla paura e dal lutto.

All’esterno, le tracce di una protesta spontanea e sentita rimangono a testimonianza del dolore condiviso: striscioni improvvisati, messaggi di cordoglio, un grido soffocato di rabbia e disperazione.

La Dirigente Scolastica, Gessica Caniparoli, in un messaggio toccante, ha comunicato la decisione del Consiglio d’Istituto, assunta con lungimiranza e sensibilità: le assenze nei giorni immediatamente successivi al lutto non saranno computate, riconoscendo la necessità di un tempo per l’elaborazione del dolore e il ritorno graduale alla normalità.

L’istituto si configura non solo come luogo di apprendimento, ma come rifugio e spazio di sostegno emotivo per studenti, docenti e personale scolastico, offrendo supporto psicologico per affrontare un trauma così profondo.

Un impegno concreto, sottolineato dalla Dirigente, si rivolge alla famiglia di Abanoub, vicinanza e solidarietà in un momento di straziante dolore.

La risposta delle istituzioni, con il costante supporto del Ministro Valditara, è cruciale per garantire un ambiente sicuro e protetto, un baluardo contro la paura che serpeggia tra le mura scolastiche.

La richiesta rivolta agli studenti, un appello alla solidarietà e al conforto, riflette la necessità di un abbraccio collettivo per superare questo momento buio.

Un gesto semplice ma denso di significato ha segnato il ritorno in aula: fiori depositati sul banco di Abanoub, un omaggio silenzioso a una vita spezzata troppo presto.

L’osservazione degli ambienti scolastici rivela una presenza ridotta, un vuoto tangibile lasciato dalla scomparsa del giovane.

Tra i cartelli e i messaggi affissi, un nuovo manifesto emerge come una riflessione amara e urgente: “Non si può morire a scuola,” siglato da un docente, un grido di allarme che invita a riflettere sulle cause profonde di una tragedia evitabile e sulla necessità di promuovere una cultura di rispetto, dialogo e convivenza pacifica all’interno della comunità scolastica.

Questo atto, apparentemente semplice, rappresenta un invito a una profonda riflessione pedagogica e sociale, un impegno a costruire una scuola più sicura, inclusiva e attenta al benessere psicologico di ogni studente.