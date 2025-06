Tragedia a Ne: Bambina gravemente ferita in un agriturismo

Una tragica vicenda ha scosso la comunità di Ne, in provincia di Genova, questa mattina, quando una bambina di circa diciotto mesi è rimasta coinvolta in un incidente gravissimo all’interno di un agriturismo. La piccola, sfuggita momentaneamente alla supervisione dei genitori, ha inavvertitamente inserito una mano in un tritacarne, un macchinario utilizzato per la lavorazione degli alimenti.L’evento ha generato una scena di profondo dolore e sgomento. La rapidità di intervento è stata cruciale per tentare di mitigare la gravità della situazione. Squadre di soccorso della Croce Rossa di Cogorno e personale medico del 118 sono prontamente intervenuti per stabilizzare la bambina, concentrandosi inizialmente sul controllo delle emorragie e sulla delicata operazione di estrazione dell’arto rimasto intrappolato nel macchinario. Il delicato recupero ha richiesto l’intervento specializzato dei vigili del fuoco di Chiavari, esperti nell’utilizzo di attrezzature adatte a disincastrare oggetti complessi.La gravità delle ferite ha reso necessario il trasporto d’urgenza della piccola presso l’ospedale Gaslini di Genova, con l’ausilio di un elicottero, per garantire una presa in carico immediata da parte di un team medico specializzato in traumi pediatrici e chirurgia della mano. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi incerta.Oltre all’immediato soccorso, è stata avviata un’indagine da parte dei Carabinieri, con l’obiettivo di ricostruire con esattezza la dinamica degli eventi, esaminando le circostanze che hanno portato alla tragica disattenzione e verificando le misure di sicurezza adottate nella struttura ricettiva. L’indagine si concentrerà sulla valutazione delle responsabilità e sull’accertamento di eventuali negligenze.Questo episodio drammatico solleva interrogativi importanti sulla sicurezza dei bambini in ambienti domestici e in luoghi pubblici, sottolineando la necessità di una costante vigilanza e di adeguate misure preventive per evitare che simili tragedie si ripetano. Il caso evidenzia, inoltre, la vulnerabilità dei bambini piccoli e la loro capacità di accedere a situazioni potenzialmente pericolose in un istante, richiedendo un approccio proattivo e responsabile da parte di adulti e gestori di strutture ricettive. La comunità è addolorata e si stringe attorno alla famiglia colpita da questo terribile lutto.