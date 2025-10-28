Tragedia A7: Bisarca invade corsia, 3 feriti e caos tra Genova e Milano

Un drammatico incidente sulla A7, arteria autostradale cruciale per il collegamento tra Genova e Milano, ha scosso la mattinata, generando code e disagi per la circolazione.

Un veicolo bisarca, presumibilmente condotto con scarsa attenzione o in condizioni di stress, ha improvvisamente invaso la corsia opposta, entrando in collisione con un’autovettura civile in transito.

L’impatto, di notevole violenza, ha innescato una reazione a catena: la vettura civile, spinta in avanti, ha a sua volta urtato una seconda autovettura che la seguiva, che è stata arrestata a brevissima distanza dal guardrail autostradale, scongiurando, per fortuna, una tragedia ancora più grave.

Il tragico evento ha coinvolto due nuclei familiari.

A bordo della vettura principale, colpito direttamente dalla bisarca, viaggiava una famiglia composta da un bambino di venti mesi, miracolosamente protetto durante l’urto, una madre di trentanove anni e un padre quarantenne.

Entrambi i genitori hanno subito un colpo di frusta, sintomo di un trauma cervicale acuto, e sono stati trasportati in codice giallo presso il pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova per ulteriori accertamenti e trattamenti.

La seconda autovettura, pur con minori conseguenze dirette, ha visto la sua conducente, una donna di trentadue anni, soccorrere per un lieve trauma cranico.

L’uomo alla guida, fortunatamente, ha riportato solo lievi contusioni ed è risultato illeso.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, in particolare della polizia stradale, responsabile dell’analisi dinamica dell’incidente e dell’assunzione di eventuali responsabilità.

Personale di Autostrade per l’Italia si è mobilitato per la gestione del traffico, il ripristino della sicurezza autostradale e la rimozione dei veicoli danneggiati, mentre il soccorso stradale ha provveduto a rimuovere i relitti.

L’episodio evidenzia, ancora una volta, l’importanza cruciale dell’attenzione e della prudenza alla guida, soprattutto sulle arterie autostradali ad alta velocità.

L’allontanamento del conducente della bisarca, che si è rifiutato di prestare soccorso e si è dato alla fuga, configura un reato gravissimo e le autorità sono al lavoro per identificarlo e assicurarlo alla giustizia.

La dinamica dell’incidente, legata alla possibile distrazione o a una momentanea perdita di controllo del veicolo pesante, solleva interrogativi sulla necessità di rafforzare i controlli e le misure di sicurezza per la circolazione dei mezzi pesanti, al fine di prevenire ulteriori episodi simili e tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

La viabilità è stata pesantemente rallentata, con ripercussioni significative sul traffico autostradale.