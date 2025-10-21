Tragedia ad Alassio: incidente sul lavoro costa la vita a collaboratrice scolastica.

Un’ombra di dolore si è abbattuta su Alassio con la scomparsa di Maria Boschetto, collaboratrice scolastica, a pochi giorni da un incidente sul lavoro che l’aveva inizialmente portata in ospedale.

La dinamica, ancora oggetto di indagine, ha visto la donna coinvolta nella pulizia di una finestra scolastica che, a causa di un cedimento strutturale delle cerniere di sicurezza, si è improvvisamente staccata, causandone la caduta e un violento impatto con il suolo.

Dopo essere stata dimessa con una prognosi iniziale di venti giorni, il quadro clinico è precipitato, conducendo alla tragica conclusione.

L’evento, pur richiedendo un’analisi approfondita per accertare l’eventuale nesso causale tra l’incidente e il decesso, ha riacceso l’attenzione su un problema endemico che affligge il sistema scolastico italiano: la cronica carenza di sicurezza.

La denuncia, sollevata dalla Uil Scuola, non si limita a rimarcare la gravità dell’accaduto, ma punta il dito contro una cultura della prevenzione insufficiente e un approccio frammentario alle questioni di sicurezza.

I numeri, agghiaccianti, restituiscono un quadro desolante: su circa 40.000 edifici scolastici statali, una percentuale sconcertante – ben il 90% – versa in condizioni di inadeguatezza strutturale e di sicurezza.

La mancanza di certificazioni obbligatorie è diffusa, con una consistente quota di istituti privi di agibilità, prevenzione incendi e collaudo statico.

Questi dati, provenienti da un recente report di Cittadinanzattiva, sono corroborati da un allarmante registro di eventi critici: 71 crolli o cedimenti strutturali nell’ultimo anno, con un bilancio di 19 persone ferite, che testimoniano la fragilità del patrimonio edilizio scolastico.

La tragedia di Maria Boschetto non può essere considerata un evento isolato, ma si inserisce in una spirale di negligenza che mette a rischio la vita di studenti, personale docente e collaboratori.

La Uil Scuola Rua, in sinergia con l’intera Uil, si fa carico di ribadire l’urgenza di un cambio di paradigma, passando da dichiarazioni di intenti a interventi concreti e duraturi.

Si tratta di una responsabilità collettiva che coinvolge istituzioni, amministrazioni e operatori del settore, necessitando di un piano di risanamento strutturale ambizioso e finanziato adeguatamente, unitamente a una revisione dei protocolli di sicurezza e a una formazione costante del personale.

La scuola deve essere, innanzitutto, un luogo di crescita e di apprendimento sicuro, un ambiente protetto dove i giovani possano sviluppare il loro potenziale senza timori.

La memoria di Maria Boschetto impone un impegno solenne: trasformare la scuola italiana in un baluardo di sicurezza, un diritto inviolabile per tutti.

La Uil Scuola Rua continuerà a vigilare e a rivendicare questo diritto, affinché l’incubo della negligenza non si ripeta, e il dolore non si trasformi in un’altra tragedia evitabile.