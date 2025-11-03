Tragedia in Mare: Indagini su Subacqueo Tedesco Arenzano

La tragica scomparsa di Marc Florian Heib, subacqueo tedesco di 29 anni, ha scatenato un’indagine complessa per omicidio colposo a carico di persone attualmente sconosciute, gestita dalla Procura di Genova.

L’evento, avvenuto al largo di Arenzano, coinvolge la comunità subacquea internazionale e solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza delle immersioni in acque profonde e la gestione dei rischi connessi all’esplorazione di relitti storici come la Haven.Heib, in vacanza in Italia con un gruppo di quindici compatrioti, era un subacqueo esperto, con una comprovata esperienza in immersioni di questo tipo.

Tuttavia, la dinamica dell’incidente, sviluppatasi durante la discesa iniziale verso il relitto della petroliera Haven, suggerisce una serie di fattori che potrebbero aver contribuito alla tragedia.

L’ipotesi più plausibile, al momento, ruota attorno a una potenziale compromissione della pressione parziale dell’ossigeno durante le prime fasi della discesa, un fenomeno noto come “blackout” da ossigeno.

Questo evento, spesso improvviso e insidioso, può colpire anche subacquei esperti a causa di errori di pianificazione, problemi con l’attrezzatura o condizioni ambientali impreviste.

La rapidità con cui il subacqueo è stato perso dal gruppo, e la difficoltà di percezione da parte dei compagni di immersione, indicano inoltre la possibilità di un malessere acuto e inatteso, che potrebbe essere legato a una condizione preesistente, a una reazione avversa a particolari componenti dell’attrezzatura, o a una combinazione di fattori.

Il fatto che il pilota del gommone abbia immediatamente lanciato l’allarme e si sia gettato in mare per il tentativo di soccorso testimonia l’urgenza della situazione e l’impossibilità di valutare immediatamente la causa del malore.

Le correnti marine, che hanno inesorabilmente trascinato il corpo verso ponente, hanno complicato ulteriormente le operazioni di ricerca, rese possibili dalla collaborazione tra la Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco.

La sospensione delle ricerche, dopo un intenso sforzo, non implica una conclusione dell’indagine, bensì una riorganizzazione delle strategie operative per affrontare una situazione complessa, sia dal punto di vista tecnico che investigativo.

L’inchiesta si concentrerà ora sull’analisi dettagliata del GPS del gommone del diving, dei log di profondità e pressione delle bombole, e sull’esame scrupoloso dell’attrezzatura subacquea di Heib, alla ricerca di eventuali anomalie o malfunzionamenti.

Saranno inoltre ascoltati i testimoni, inclusi i membri del gruppo di immersione, per ricostruire la sequenza degli eventi e individuare eventuali responsabilità.

Questo incidente tragico sottolinea la necessità di una maggiore attenzione alla formazione, alla manutenzione dell’attrezzatura e alla pianificazione delle immersioni, in particolare in contesti complessi come l’esplorazione di relitti, per prevenire simili tragedie in futuro e tutelare la sicurezza di tutti i subacquei.