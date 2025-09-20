Tragico incidente a Ronco Scrivia: muore David La Corte, 26 anni.

La tragica scomparsa di David La Corte, giovane di 26 anni, ha scosso la comunità di Ronco Scrivia nella serata di ieri, in un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli in via IV Novembre, a Borgo Fornari.

La dinamica, ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità, presenta elementi complessi che suggeriscono una sequenza di eventi concatenati.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista, David La Corte, avrebbe inizialmente impattato contro un’autovettura procedendo nella stessa direzione, sebbene l’esatta natura di questo primo contatto – che si sia trattato di una collisione laterale o un tamponamento a bassa velocità – resti da chiarire.

L’impatto, qualunque fosse la sua modalità, sembra aver compromesso la stabilità del veicolo a due ruote, facendolo sbandare e successivamente invadere la corsia opposta.

In questo frangente, il motociclista si è scontrato frontalmente con un’altra autovettura, in un impatto descritto come violentissimo, che ha avuto conseguenze fatali per il giovane.

Nonostante tempestivi tentativi di rianimazione da parte del personale medico del 118, per David La Corte non c’è stato scampo.

La Procura della Repubblica, rappresentata dalla sostituta procuratore Sabrina Monteverde, ha immediatamente disposto il sequestro giudiziale di tutti i tre veicoli coinvolti.

Questa misura, essenziale per preservare le prove e consentire un’analisi forense accurata, mira a fornire un quadro completo e inequivocabile della dinamica dell’incidente.

I Carabinieri, coadiuvati da un team di esperti in ricostruzione di incidenti, stanno ora esaminando minuziosamente le condizioni del manto stradale, la presenza di fattori ambientali (visibilità, illuminazione) e la velocità dei veicoli coinvolti.

L’analisi dei sistemi di sicurezza presenti sui veicoli (airbag, ABS, ESP) e l’esame di eventuali tracce di sostanze alcoliche o stupefacenti nei conducenti rappresentano ulteriori elementi cruciali per accertare le responsabilità e ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato alla tragica perdita di David La Corte.

L’obiettivo primario è quello di fornire alla famiglia del giovane e all’intera comunità risposte chiare e definitive sulla causa di questa imprevista e dolorosa perdita.