Tragico incidente a Ventimiglia: indagini su conducente e proprietario terreno.

La comunità di Ventimiglia e dell’intera vallata del Nervia è scossa da un tragico evento che ha portato alla perdita di Lara Lorenzini, una giovane di soli 16 anni.

La procura di Imperia ha avviato un’indagine complessa, iscrirendo nel registro degli indagati due figure chiave per fare luce sulle circostanze che hanno condotto alla sua morte, avvenuta domenica sera sulla provinciale 64.

L’attenzione principale è rivolta al conducente del veicolo coinvolto, a cui è contestato il reato di omicidio stradale.

L’ipotesi investigativa si concentra sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente, con particolare attenzione a possibili manovre imprudenti, come un sorpasso rischioso, che potrebbero aver contribuito alla tragica collisione.

I carabinieri stanno lavorando meticolosamente per raccogliere testimonianze, analizzare tracce e valutare elementi che possano chiarire la sequenza degli eventi.

Un elemento cruciale e inatteso nella ricostruzione ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati anche il proprietario di un terreno adiacente alla carreggiata.

Le indagini hanno rivelato la presenza di una sporgenza metallica, una lunga barra di ferro, incastonata nel terreno lungo il percorso della provinciale.

L’impatto con questa struttura, dopo la collisione con l’auto, ha provocato una profonda ferita addominale alla giovane, una lesione interna che, secondo i primi accertamenti, potrebbe aver avuto un ruolo determinante nel suo decesso.

Al proprietario del terreno viene contestato il reato di omicidio colposo, legato alla presunta negligenza nella manutenzione del terreno e alla potenziale pericolosità dell’ostacolo presente.

La gravità delle condizioni della giovane, che versava già in stato critico al momento del soccorso, ha reso necessario un tempestivo trasferimento in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove i medici hanno tentato freneticamente, senza successo, a rianimarla.

L’autopsia, prevista per sabato prossimo, si preannuncia fondamentale per accertare con precisione le cause del decesso e chiarire il contributo della ferita addominale nel determinare il tragico epilogo.

L’evento solleva interrogativi importanti sulla sicurezza stradale, sulla manutenzione del territorio e sulla responsabilità individuale di fronte a potenziali pericoli.

La comunità attende con ansia i risultati delle indagini, nella speranza di comprendere appieno la dinamica della tragedia e di ottenere la giustizia per la giovane Lara.

L’inchiesta si preannuncia complessa, richiedendo un’analisi approfondita di aspetti tecnici, legali ed etici.