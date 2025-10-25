Tragico incidente ad Albisola Superiore: Morto motociclista

Alle prime luci dell’alba, una tragedia ha scosso la comunità di Albisola Superiore, nel savonese.

Intorno alle ore 7:00, un giovane di 36 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in località Carpineto, lungo il tracciato della Strada Provinciale 2.

La dinamica, ancora avvolta nell’incertezza, si è manifestata con la perdita di controllo del motociclo da parte del conducente, che si è scontrato violentemente contro un guardrail metallico.

L’impatto, di innegabile violenza, ha lasciato poco spazio all’intervento dei soccorsi.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti i sanitari della Croce Oro di Albissola, coadiuvati da un’automedica del 118, i vigili del fuoco, responsabili della rimozione del corpo e del ripristino della viabilità, e i Carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto e accertare le responsabilità.

Nonostante gli sforzi profusi, per il giovane motociclista non c’è stato alcun spiraglio di salvezza.

L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un incidente autonomo, anche se le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo rimangono da chiarire con precisione.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista proveniva da Ellera ed era diretto ad Albisola Superiore.

La velocità, le condizioni del manto stradale, la visibilità dovuta alla luce dell’alba e l’eventuale presenza di fattori ambientali avversi potrebbero aver contribuito al tragico evento.

L’analisi forense del motociclo e del guardrail, unitamente all’esame dei parametri del veicolo, saranno cruciali per determinare con certezza la sequenza degli eventi.

La Strada Provinciale 2, arteria di collegamento importante per la zona, è stata temporaneamente interrotta al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia Stradale.

La chiusura ha comportato disagi per la circolazione, con deviazioni forzate e un aumento del traffico sulle strade alternative.

Questo incidente, che aggiunge dolore e sgomento alla comunità locale, solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla necessità di un’attenta valutazione delle infrastrutture e delle condizioni di percorribilità, soprattutto in aree caratterizzate da strade provinciali spesso strette e tortuose.

La tragedia rappresenta un monito a moderare la velocità, mantenere la massima attenzione alla guida e rispettare scrupolosamente il codice della strada, per prevenire simili eventi e preservare vite umane.

L’indagine è in corso per fare piena luce sulla vicenda e accertare eventuali responsabilità.