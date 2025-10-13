Tragico incidente in Val Nervia: morta Lara, 16 anni.

La comunità della Val Nervia è addolorata per la perdita di Lara L.

, una giovane di sedici anni, strappata alla vita in un tragico incidente motociclistico avvenuto nella serata di ieri sulla provinciale 64.

La dinamica, ancora oggetto di meticolosa indagine da parte delle autorità locali, vede coinvolta anche una sua coetanea di dodici anni, miracolosamente sopravvissuta, seppur con ferite che richiedono cure mediche.

La ricostruzione preliminare suggerisce un impatto violento tra il motociclo, condotto dalle due ragazze, e un’autovettura.

Le circostanze che hanno portato allo scontro sono al vaglio degli inquirenti, che stanno analizzando testimonianze, tracce sul luogo dell’incidente e, presumibilmente, i sistemi di registrazione presenti sui veicoli coinvolti.

L’attenzione è focalizzata non solo sulla responsabilità diretta, ma anche sulle possibili condizioni ambientali, lo stato del manto stradale e la visibilità al momento dell’evento.

La gravità delle lesioni riportate da Lara L.

ha reso necessario un intervento immediato e la richiesta di soccorso avanzato.

L’equipaggio della Croce Azzurra ha prestato i primi trattamenti sul campo, mentre l’elicottero del 118, Grifo, è stato allertato per il trasporto d’urgenza verso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Nonostante gli sforzi del personale medico, le ferite si sono rivelate incompatibili con la vita, sancendo il decesso della giovane.

Secondo le prime informazioni raccolte, le due ragazze stavano rientrando a casa, presumibilmente dopo aver trascorso del tempo nella zona costiera.

Il punto in cui si è verificato l’incidente è noto per la sua pericolosità, caratterizzato da curve strette e scarsa visibilità, elementi che potrebbero aver contribuito alla dinamica del sinistro.

L’evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella Val Nervia, con particolare riferimento a quella tratta di strada, spesso utilizzata da giovani motociclisti.

Si auspica un’analisi approfondita delle condizioni infrastrutturali e una revisione dei limiti di velocità, al fine di prevenire il ripetersi di tragedie simili e di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

La comunità piange la giovane Lara, lasciando spazio alla speranza che questa perdita tragica possa stimolare un impegno concreto per migliorare la sicurezza e tutelare la vita dei più giovani.