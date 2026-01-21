Tragico lutto alla Spezia: giovane ucciso a scuola, indagini in corso.

La comunità della Spezia è ancora scossa dal tragico decesso di Abanoub ‘Aba’ Youssef, un giovane di soli diciotto anni la cui vita è stata spezzata in circostanze drammatiche all’interno dell’istituto scolastico ‘Domenico Chiodo’.

La dinamica, ancora in fase di ricostruzione, vede coinvolto Zouhair Atif, compagno di scuola della vittima, accusato di aver inferto un colpo di coltello al costato.

Si è conclusa l’autopsia sul corpo di Abanoub, in attesa dei risultati definitivi del medico legale incaricato, il professor Ventura, giunto da Genova per la perizia.

Gli zii della vittima, Maged e Abram Attia, hanno atteso con angoscia l’esito delle indagini, testimoniando il dolore e la disperazione di un’intera famiglia.

Le prime informazioni, sebbene non ufficialmente confermate, suggeriscono una gravità inattesa delle lesioni riportate dal giovane.

La lama, a quanto pare, ha attraversato strati di tessuto profondo, entrando in contatto con organi vitali.

Si parla di un coinvolgimento diretto del fegato e della milza, con un’estensione delle lesioni fino a raggiungere il polmone sinistro.

Questo scenario clinico ha determinato una emorragia massiva, che ha portato, inevitabilmente, ad un arresto cardiaco.

L’accaduto solleva interrogativi profondi e complessi.

Al di là delle responsabilità penali che saranno accertate, si pone l’urgenza di riflettere sulle dinamiche che possono sfocare in atti di violenza all’interno degli ambienti scolastici.

L’episodio riaccende il dibattito sulla prevenzione, sull’importanza di un clima di dialogo e rispetto tra studenti, e sul ruolo cruciale che la scuola, la famiglia e la comunità devono giocare per promuovere la cultura della non violenza e la gestione pacifica dei conflitti.

La tragica scomparsa di Abanoub ‘Aba’ Youssef rappresenta una ferita aperta per la città e un monito per il futuro.