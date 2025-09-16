Tragico lutto nello sci: addio a Matteo Franzoso, promessa ligure

La comunità ligure e genovese è investita da un’onda di profondo dolore per la scomparsa prematura di Matteo Franzoso, giovane promessa dello sci alpino italiano, deceduto all’ospedale di Santiago del Cile.

Il talento genovese, venticinquenne, si è spento in seguito a gravi lesioni riportate in una caduta durante un allenamento sulla pista di La Parva, in Cile, dove si preparava per la stagione agonistica.

La notizia ha generato un’ondata di reazioni nel panorama politico regionale.

Il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, affiancato dall’Assessore Regionale allo Sport, Simona Ferro, esprimono con profonda tristezza la perdita di un atleta che ha incarnato i valori dell’impegno, della passione e del sacrificio.

“Matteo Franzoso lascia un vuoto incolmabile”, dichiarano i rappresentanti regionali, “un’eredità di dedizione e amore per lo sport che resterà impressa nella memoria collettiva.

La Liguria perde un figlio, un simbolo di talento e perseveranza”.

La sindaca di Genova, Silvia Salis, condivide il sentimento di sgomento, sottolineando la perdita di un giovane talento che ha onorato la città con il suo percorso sportivo.

“La scomparsa di Matteo rappresenta un momento di lutto profondo per Genova, che perde un atleta di grande valore, un ragazzo che con fatica e determinazione ha raggiunto traguardi significativi nel panorama dello sci alpino italiano”, afferma Salis.

“Il mio pensiero e quello dell’intera città si stringono alla sua famiglia, agli amici, ai compagni di squadra e a tutti coloro che lo hanno amato e sostenuto.

”La scomparsa di Franzoso non è solo una perdita sportiva, ma anche un monito sulla fragilità della vita e sui rischi insiti nell’attività agonistica.

Il suo percorso, seppur breve, rappresenta un esempio di come la passione, il duro lavoro e la dedizione possano portare a risultati importanti, ma anche di quanto sia fondamentale la sicurezza e la prevenzione in ambienti sportivi complessi e impegnativi.

La comunità ligure si stringe in un abbraccio collettivo alla famiglia Franzoso, offrendo sostegno e vicinanza in questo momento di profondo dolore e lasciando che la memoria del giovane atleta sia un faro di ispirazione per le future generazioni di sportivi.