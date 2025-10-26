Treno storico Genova-Ventimiglia: un secolo di storia sui binari.

Un viaggio nel tempo, un secolo di storia che si ripercorre sui binari: il treno storico Genova-Ventimiglia ha rappresentato un evento di straordinaria risonanza, celebrando il centenario del Dopolavoro Ferroviario Nazionale con una partecipazione di oltre duecento passeggeri.

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Liguria e resa possibile grazie a una rete di collaborazioni istituzionali e associative, ha visto l’apporto fondamentale di Trenitalia, Fondazione FS Italiane, FS Treni Turistici, RFI, il Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia, il Museo nazionale dei trasporti di Taggia e i Comuni di Taggia e Ventimiglia.

L’evento si configura non solo come una commemorazione, ma come un’opportunità di valorizzazione del patrimonio culturale e storico legato al mondo ferroviario, un settore che ha plasmato il paesaggio e la società ligure per oltre un secolo.

La presenza dell’assessore ai Trasporti Marco Scajola sottolinea l’importanza che la Regione attribuisce a iniziative di questo tipo, capaci di coniugare mobilità, turismo e cultura, elementi imprescindibili per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il successo di pubblico testimonia un crescente interesse verso il recupero e la riscoperta di un’epoca in cui il viaggio in treno rappresentava un’esperienza unica, permeata di fascino e convivialità.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio calendario di treni storici che la Regione Liguria ha promosso quest’anno, a dimostrazione di un impegno concreto verso la valorizzazione del patrimonio storico-ferroviario.

Al di là del mero trasporto, il treno storico ha offerto un’occasione irripetibile per i Comuni di Taggia e Ventimiglia di esaltare le proprie identità locali, attraverso l’esposizione di abiti d’epoca e l’animazione musicale, creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente per i passeggeri.

Questo connubio tra tradizione, cultura e turismo si pone come modello per future iniziative volte a promuovere il territorio e a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Il Dopolavoro Ferroviario, pilastro sociale e ricreativo per i lavoratori del settore, continua a svolgere un ruolo cruciale nel preservare la memoria storica e nel promuovere l’integrazione sociale.

L’evento ha, quindi, rappresentato un ponte tra passato e presente, un’occasione per riflettere sul ruolo del ferrovia nel tessuto economico e sociale della Liguria, e un invito a guardare al futuro con l’ottimismo e la resilienza che hanno sempre contraddistinto la comunità ferroviaria.