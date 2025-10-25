Truffa Fiscale Colossale: Un Commercialista Falso e un Danno da 46.000 Euro

Un’artificiosa figura professionale, spacciatasi per commercialista, ha orchestrato una colossale truffa fiscale, estorcendo ingenti somme a ignari contribuenti e provocando un danno economico di rilevante entità.

Il caso, recentemente giunto a conclusione con la condanna del truffatore, solleva interrogativi profondi sulla fiducia nel sistema fiscale e sulla vulnerabilità dei cittadini di fronte a comportamenti fraudolenti.

L’uomo, un abile manipolatore, si è presentato come un professionista qualificato, instaurando un rapporto di fiducia con cinque vittime – due società, due imprenditori individuali e una pensionata – che si sono rivolte a lui per la gestione delle loro dichiarazioni dei redditi.

Tra il 2014 e il 2018, il soggetto ha convinto le sue vittime a versare somme di denaro significative, presentandole come acconti di imposte – IVA, IRPEF e contributi INPGI – dovute allo Stato.

La frode si è rivelata quando i contribuenti hanno ricevuto, con profonda sorpresa e crescente preoccupazione, cartelle esattoriali relative a mancati versamenti, evidenziando la gravità dell’inganno subito.

L’inchiesta, condotta dal pubblico ministero Giancarlo Vona, ha ricostruito un quadro preoccupante di deliberata manipolazione e sfruttamento della fiducia altrui.

Nonostante la vastità del periodo temporale in cui i fatti si sono consumati, la condanna è stata limitata agli anni 2017 e 2018, poiché i reati precedenti erano caduti in prescrizione.

Gli avvocati Giovanni Penco e Caterina Ronco hanno assistito il convenuto nel corso del processo.

La denuncia dei danneggiati, rappresentati dagli avvocati Maurizio Mascia, Gennaro Velle e Stefano Faccio, ha dato il via alle indagini che hanno portato alla citazione diretta a giudizio.

La sentenza ha inflitto al truffatore una pena di due anni e otto mesi di reclusione, unitamente a un risarcimento danni pari a 46.000 euro, destinato a compensare le perdite subite dalle vittime.

Questo caso non è solo una vicenda di frode individuale, ma pone l’accento su una problematica più ampia: la necessità di rafforzare i controlli e di promuovere una maggiore consapevolezza fiscale tra i cittadini.

La fiducia nel sistema tributario è un pilastro fondamentale per il corretto funzionamento dello Stato, e la sua erosione a causa di comportamenti fraudolenti come questo, può avere conseguenze negative per l’intera collettività.

L’episodio sottolinea, inoltre, l’importanza di verificare scrupolosamente l’iscrizione all’albo professionale di chiunque offra servizi di consulenza fiscale, al fine di evitare di cadere vittime di truffe simili.

È cruciale, quindi, un’azione sinergica tra autorità di controllo, ordini professionali e istituzioni educative per contrastare efficacemente i fenomeni di frode fiscale e proteggere i contribuenti.