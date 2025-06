Truffa, riciclaggio e fatture false: rete criminale smantellata tra Savona, Genova e Milano.

Un’articolata operazione di polizia economico-finanziaria, orchestrata dai militari del Comando Provinciale di Savona, ha portato alla luce un complesso sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro che si snodava tra le province di Savona, Genova e Milano, investendo il settore cruciale dei trasporti e della logistica. L’indagine, condotta con metodo investigativo mirato e approfondito, ha portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di Savona di nove individui, sospettati di aver partecipato a un’organizzazione volta a eludere il fisco e occultare l’origine illecita di ingenti somme di denaro.Le accuse rivolte agli indagati sono di gravità significativa, includendo l’omessa presentazione di dichiarazioni fiscali, l’emissione fraudolenta di fatture per operazioni inesistenti – una tecnica volta a generare credito fittizio – e la dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di tali documenti inesistenti. Un elemento particolarmente allarmante è l’incriminazione di un soggetto per il reato di riciclaggio, il quale, attraverso una serie di sofisticate e meticolosamente pianificate operazioni finanziarie, si presume abbia tentato di “ripulire” i proventi derivanti dalle fatture false, mascherandone la fonte illegale. L’attività di riciclaggio, ricostruita dagli investigatori, ha comportato più di sessanta transazioni finanziarie, per un valore complessivo che supera il milione di euro, testimoniando la portata e la complessità del disegno criminoso.Per contrastare efficacemente questo fenomeno, l’Autorità Giudiziaria di Savona ha disposto una misura cautelare reale a carico del presunto riciclatore, sequestrando un immobile di pregio situato nel levante ligure, stimato in oltre 815.000 euro, e un’autovettura di lusso del valore di 50.000 euro. Queste azioni mirano a impedire al soggetto di disporre dei beni acquisiti illecitamente e a garantire il recupero di risorse che potrebbero essere utilizzate per risarcire i danni causati alla collettività.L’inchiesta non si è limitata alla provincia di Savona. Sono state condotte sette approfondite verifiche fiscali a Milano e Genova, focalizzandosi sugli enti e i professionisti coinvolti nell’emissione e nell’utilizzo delle fatture false. Queste ispezioni hanno svelato un quadro di gravi irregolarità fiscali, quantificate in oltre 13 milioni di euro. L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle evidenze raccolte, ha già emesso avvisi di accertamento per oltre un milione di euro nei confronti della società responsabile dell’emissione delle fatture inesistenti, provvedendo alla sospensione della partita IVA, misura essenziale per interrompere l’attività fraudolenta.L’operazione testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine e dell’amministrazione finanziaria nella lotta alla criminalità economica, con particolare attenzione ai settori strategici come quello dei trasporti e della logistica, spesso terreno fertile per attività illecite. La complessità del caso e l’elevato valore delle somme coinvolte sottolineano la necessità di una vigilanza continua e di una collaborazione sinergica tra le diverse istituzioni per contrastare efficacemente il fenomeno delle frodi fiscali e del riciclaggio di denaro, tutelando così l’integrità del sistema economico e la legalità.