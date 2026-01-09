Val di Magra: arrestati due spacciatori, sequestrati tre chili di hashish.

Nel cuore della Val di Magra, un’intensa attività di contrasto alla criminalità organizzata legata allo spaccio di sostanze stupefacenti si è concretizzata in due distinti interventi, condotti con precisione e tempestività dai Carabinieri della Compagnia di Sarzana.

L’azione, protrattasi nell’arco di poche ore, ha portato all’arresto di due individui e al sequestro di una notevole quantità di hashish, ammontante a circa tre chilogrammi.

La prima operazione si è sviluppata nel pomeriggio di giovedì a Vezzano Ligure, dove una pattuglia ha effettuato un controllo ad un veicolo proveniente da Savona.

A bordo, un giovane di ventidue anni si rivelava trasportatore di venti confezioni di hashish, per un peso complessivo di un chilogrammo.

L’individuazione del carico, celato all’interno del veicolo, ha immediatamente innescato le procedure di arresto e sequestro.

Successivamente, nella serata dello stesso giorno e a breve distanza geografica, un’ulteriore operazione ha portato all’arresto di un trentasette genovese.

L’uomo, a bordo di un furgone, è stato fermato a Ceparana.

Una perquisizione accurata ha permesso ai Carabinieri di rinvenire, abilmente occultato sotto uno dei sedili, un borsone contenente ben trentotto panetti di hashish, per un peso di circa due chilogrammi.

Questo ritrovamento, unitamente al primo, configura un quadro di una potenziale rete di distribuzione su scala locale.

Gli arrestati sono stati formalmente accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un reato che prevede sanzioni severe e mira a disarticolare le organizzazioni criminali che lucrano sul traffico di droga.

Il Tribunale della Spezia, in una decisione cautelare, ha disposto l’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza per entrambi gli indagati, in attesa di un’analisi più approfondita delle circostanze che hanno portato all’arresto e della loro possibile connessione con altre attività illecite.

Le indagini in corso si concentrano ora sull’identificazione dei fornitori e dei potenziali acquirenti coinvolti in questa filiera illecita, al fine di smantellare completamente la rete di spaccio e contrastare efficacemente il fenomeno della droga nel territorio.

L’azione dei Carabinieri, frutto di una costante attività di prevenzione e controllo, testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare la sicurezza pubblica e nella lotta contro la criminalità organizzata.