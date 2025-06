Varco di emergenza A12: più sicurezza per la viabilità ligure

Un intervento strategico per la viabilità ligure, in particolare nel tratto autostradale A12 tra Moneglia e Sestri Levante, ha recentemente visto l’apertura di un varco di emergenza in località Tessi. Questa soluzione, frutto di una pianificazione mirata, rappresenta un elemento cruciale per ottimizzare i tempi di risposta dei soccorsi in situazioni critiche, derivanti dalle frequenti chiusure delle gallerie che costellano il percorso.L’iniziativa si configura come un impegno concreto da parte della Regione Liguria, guidata dal Presidente Marco Bucci, in collaborazione con gli enti locali. L’assessore alle Infrastrutture, Giacomo Raul Giampedrone, ha sottolineato come questo passo sia un diretto risultato della volontà di affrontare con tempestività una problematica che incide significativamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini. Un ringraziamento è stato espresso alla società Concessioni del Tirreno per l’operatività dimostrata nel realizzare l’intervento e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il supporto fondamentale offerto.L’accesso autostradale, rigorosamente dedicato ai mezzi di soccorso sanitari, è stato integrato in un protocollo operativo condiviso con la Prefettura e la Polizia Stradale. Tale accordo garantisce una gestione efficiente e controllata, assicurando che l’utilizzo del varco sia strettamente finalizzato a garantire interventi rapidi in caso di emergenza medica diretta all’ospedale di Lavagna.Parallelamente, il Comune di Moneglia ha avviato un programma di interventi urgenti per la messa in sicurezza delle gallerie Vallegrande, Della Secca e Lemeglio. Questi lavori, finanziati con un contributo regionale di 1.161.000 euro, si affiancano a un investimento di 262.000 euro destinato al Comune di Sestri Levante per la riqualificazione della galleria ‘Asseu’. L’insieme di queste azioni, per un ammontare complessivo di 1.424.000 euro provenienti dal Fondo Strategico Regionale, evidenzia un approccio integrato volto a migliorare la sicurezza e la resilienza dell’infrastruttura viaria ligure, anticipando potenziali rischi e garantendo la continuità del servizio in condizioni avverse. L’intervento si inserisce in un piano più ampio di revisione e potenziamento della rete stradale regionale, focalizzato sulla prevenzione e sulla gestione delle emergenze.