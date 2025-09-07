Ventimiglia, aggressione violenta: due tunisini feriti, indagini in corso

Nella notte ventimigliese, una dinamica violenta ha scosso la comunità, mettendo in luce le fragilità e le tensioni che spesso si condensano in aree di vulnerabilità sociale.

Due uomini, entrambi di origine tunisina, sono stati coinvolti in un episodio di aggressione armata e percussoria avvenuto in prossimità dell’insediamento di persone migranti lungo il fiume Roya, in via Tenda.

Il primo individuo, stimato intorno ai trent’anni, ha riportato ferite riconducibili a un colpo d’arma da fuoco, la cui natura e localizzazione sono al vaglio delle autorità.

Il secondo, un giovane di diciotto anni, ha subito lesioni ben più gravi: un proiettile ha impattato alla coscia, mentre le mani e la gamba destra hanno riportato ferite da taglio, presumibilmente inferte con un’arma da taglio.

La gravità delle lesioni, unita allo stato di ipotermia in cui è stato trovato, ha reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale in codice rosso, segnalando un pericolo immediato per la sua vita.

L’altro ferito, pur necessitando di cure mediche, è stato classificato in codice di media gravità.

L’evento, al di là della mera cronaca di un fatto di violenza, solleva interrogativi complessi.

L’ubicazione dell’aggressione, in prossimità di un accampamento di migranti, suggerisce una potenziale connessione con le problematiche sociali e le difficoltà che spesso affliggono queste realtà.

La presenza di armi da fuoco, unita all’uso di armi bianche, indica un livello di escalation nella violenza che merita un’indagine approfondita.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti volti a ricostruire l’esatta sequenza degli eventi, identificare i responsabili e chiarire i moventi dell’aggressione.

L’indagine si concentrerà non solo sull’aspetto criminale, ma anche sulle possibili dinamiche interne all’insediamento e le reti sociali che vi operano, cercando di comprendere le cause profonde di un episodio così drammatico.

Si rende necessario esaminare la possibile presenza di faide, traffici illeciti o altre attività che potrebbero aver contribuito all’escalation della violenza, tenendo in considerazione anche il contesto di marginalità e precarietà in cui si trovano molti degli individui coinvolti.

La ricostruzione completa della vicenda richiede un approccio multidisciplinare che coinvolga non solo le forze dell’ordine, ma anche servizi sociali, associazioni di volontariato e psicologi, per offrire un supporto adeguato alle vittime e prevenire il ripetersi di simili tragici episodi.