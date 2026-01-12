Ventimiglia, tentato omicidio: donna precipita dal balcone

La vicenda che coinvolge Modesto S.

, 65 anni, residente a Ventimiglia, si configura come un tragico epilogo di una relazione segnata da dinamiche di violenza domestica.

Il gip Massimiliano Botti, dopo un’udienza tenutasi questa mattina, ha convalidato la custodia cautelare in carcere dell’uomo, in seguito all’efferato episodio avvenuto l’8 gennaio.

L’atto violento ha visto Modesto S.

aggredire la moglie, Veronica D.

S.

, 44 anni, con un’arma improvvisata, delle forbici, innescando un drammatico tentativo di fuga da parte della donna.

Il gesto disperato di Veronica, nel tentativo di sottrarsi all’aggressione, l’ha vista precipitare dal balcone del terrazzo, generando un quadro clinico grave e complesso.

La caduta ha provocato un trauma dorsale, fratture multiple e lesioni significative a mani e volto, aggravate dalle ferite inferte dalle forbici.

Attualmente, la donna è assistita e ricoverata in condizioni serie presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove riceve le cure necessarie.

Durante l’interrogatorio, di fronte al giudice, Modesto S.

ha esercitato il suo diritto a rimanere in silenzio, rifiutando di rilasciare dichiarazioni in merito all’accusa che gli è stata contestata: tentato omicidio.

Questa scelta, unita alla gravità del gesto e al rischio concreto di reiterazione del reato, ha portato il giudice a emettere la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo indispensabile garantire la sicurezza della vittima e della comunità.

L’episodio solleva interrogativi profondi sulle dinamiche della violenza di genere e sulla necessità di interventi tempestivi e mirati per prevenire tali tragedie.

La ricostruzione degli eventi, ancora in corso, mira a chiarire le motivazioni alla base dell’aggressione e a comprendere le dinamiche relazionali che hanno portato a questo drammatico evento.

La vicenda sottolinea, ancora una volta, l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza domestica e di fornire supporto alle vittime, affinché possano trovare la forza di denunciare e sottrarsi a situazioni di pericolo.

La vicenda evidenzia, inoltre, come la decisione di rimanere in silenzio durante l’interrogatorio possa rendere più complessa l’accertamento della verità e la ricostruzione dettagliata dei fatti.