Via Prè, Genova: nuova aggressione a coltello, indagini in corso.

Via Prè, arteria pulsante del centro storico genovese, è nuovamente teatro di violenza.

Un episodio cruento ha sconvolto la quiete del quartiere: un uomo sulla trentina, di origine nordafricana, è stato colpito da arma da taglio all’addome.

L’aggressore, anch’egli di nazionalità simile, è stato prontamente isolato mentre le forze dell’ordine, in particolare le volanti, si sono precipitate sul luogo per avviare un’indagine volta a far luce sulla dinamica e sul movente dell’aggressione.

Il ferito, in condizioni inizialmente preoccupanti, è stato stabilizzato dal personale medico del 118 e trasportato con urgenza all’ospedale Galliera, dove le cure continuano in codice giallo.

La gravità della situazione è amplificata dal fatto che si tratta del secondo episodio violento in Via Prè in un arco temporale ristretto, alimentando un clima di crescente apprensione tra i residenti e i commercianti.

Il precedente, risalente alla fine di agosto, aveva visto coinvolti un giovane di origine marocchina e la polizia locale, che era riuscita a bloccare rapidamente il responsabile.

L’accostamento tra i due eventi solleva interrogativi e rafforza l’ipotesi, attualmente in fase di approfondimento investigativo, di una disputa legata al traffico di sostanze stupefacenti.

Questo scenario suggerisce la possibilità di un regolamento di conti tra gruppi di spacciatori, una realtà sommersa che affligge, purtroppo, diverse aree urbane, anche in Italia.

Tuttavia, le indagini non si limitano a questa pista.

Gli agenti stanno scandagliando anche altre possibili motivazioni, come debiti di gioco, conflitti personali o aggressioni motivate da ragioni razziali.

La complessità del caso richiede un’analisi accurata di testimonianze, immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e una ricostruzione dettagliata delle ultime ore di vita della vittima.

L’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza nel centro storico di Genova, un quartiere ricco di storia e fascino, ma anche segnato da sacche di degrado e criminalità.

Le autorità locali sono chiamate a intensificare i controlli, a promuovere interventi di riqualificazione urbana e a rafforzare la collaborazione con le forze dell’ordine per contrastare la criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini.

La necessità di un approccio integrato, che coinvolga istituzioni, associazioni e comunità locali, appare cruciale per affrontare le cause profonde della violenza e restituire serenità a Via Prè e all’intera città.