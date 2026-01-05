Viadotto Campertone: Demolizione e Nuovo Viabilità nelle Cinque Terre

Il viadotto Campertone, un elemento infrastrutturale che si staglia nel cuore del Parco Nazionale delle Cinque Terre, è destinato ad essere rimosso nei prossimi anni.

L’operazione, stimata in un investimento di 39 milioni di euro, rappresenta una scelta strategica per il Comune di Riomaggiore, di cui l’infrastruttura costituisce l’unica connessione diretta viaria con La Spezia, attraverso la delicata Strada Litoranea delle Cinque Terre.

La decisione, lungi dall’essere una semplice demolizione, si radica in una valutazione tecnica approfondita.

Nonostante i necessari interventi di manutenzione ordinaria, volti a garantire la continuità del servizio, l’infrastruttura condivide problematiche strutturali con il Ponte Morandi, essendo stata realizzata negli anni Sessanta con materiali e tecniche costruttive analoghe.

Una verifica provinciale del 2020 ha stabilito che, in assenza di radicali interventi di rifacimento, la durata residua del viadotto non eccederebbe i 13 anni, una finestra temporale insufficiente per garantire la sicurezza e la sostenibilità del collegamento.

L’imponente struttura, lunga 308 metri e alta 75, è facilmente individuabile anche dalla prospettiva marittima, a testimonianza del suo impatto sul paesaggio.

Il nuovo progetto di viabilità, elaborato da Prometeo Engineering Srl, si pone l’obiettivo di creare un tracciato alternativo che colleghi Riomaggiore, Manarola e la rete stradale più ampia, minimizzando l’impatto ambientale e replicando, per quanto possibile, la funzionalità dell’attuale collegamento.

La sindaca Fabrizia Pecunia sottolinea la natura di decisione di lungo periodo, riconoscendo la complessità e i tempi necessari per la realizzazione dell’opera.

Si tratta di affrontare una criticità che, per le sue implicazioni territoriali, non può più essere rimandata.

L’amministrazione comunale, citando l’esempio positivo della riqualificazione della Via dell’Amore, si impegna a portare avanti le istanze della comunità con determinazione, consapevole del valore inestimabile del territorio e della responsabilità di agire nell’interesse delle generazioni future.

La scelta rappresenta un atto di lungimiranza, volto a preservare la fragilità ambientale del Parco Nazionale delle Cinque Terre e a garantire un futuro più sicuro e sostenibile per la comunità riomagginese.

L’intervento si configura quindi non solo come una rimozione di un’infrastruttura obsoleta, ma come un’opportunità per ripensare la mobilità e la connessione in un contesto di straordinaria bellezza paesaggistica, integrando sviluppo infrastrutturale e tutela ambientale in un’unica visione strategica.